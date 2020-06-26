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110萬張紓困支票寄亡者總額14億 如何追回國稅局傷腦筋

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
共有約110萬名已經不在人世的美國民眾，收到了聯邦政府發放的新冠疫情經濟紓困支票，累計金額高達約14億元。 美聯社
共有約110萬名已經不在人世的美國民眾，收到了聯邦政府發放的新冠疫情經濟紓困支票，累計金額高達約14億元。 美聯社

隸屬於國會的非黨派獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)25日公布調查報告指出，共有約110萬名已經不在人世的美國民眾，收到了聯邦政府發放的新冠疫情經濟紓困支票，累計金額高達約14億元。

政府稽核處在這份報告中，針對聯邦政府規模高達2兆元的疫情紓困方案進行全面檢討；美國經濟受到新冠病毒疫情重創，今年3月通過的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)，旨在協助美國企業與美國民眾度過難關。

報告指出，紓困法案要求主管機關盡快發放現金支票給民眾，財政部與國稅局(IRS)為了符合要求，延用過去政策曾經使用的運作模式，共計發放三波紓困支票，但這套作業系統中，並未納入社會安全署(Social Security Administration)的死亡人口紀錄，導致發放現金支票時沒有把已經過世的名單排除。

政府稽核處在報告中寫道，對於已經申報2019年所得稅，但在發放紓困現金時已經不在人世的民眾，國稅局法務部門經過研究之後認定，國稅局無權將這些已故納稅人排除在發放支票的名單外。

同樣的，對於申報了2018年所得稅，但在紓困現金發放時已經過世的已故納稅人，國稅局法務部門也認為，國稅局無權排除在發放支票名單之外。

國稅局在今年5月指出，已經不在世的民眾不符合領取紓困支票的資格，家屬應該把支票退還國稅局。

但政府稽核處在報告中指出，如何通知家屬退還已故民眾名下支票，國稅局根本沒有擬訂具體辦法。

根據統計，截至今年4月30日為止，共有110萬已故民眾收到了紓困支票；政府稽核處指出，國稅局應該考慮採行符合成本效益的作法，通知家屬如何退還支票。

疫情 法務部

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