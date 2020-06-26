檢方調查川普盟友是否迴避？克萊頓拒表態

由於經常處理重大案件，經常被喻為「全美第一」聯邦地區檢察官的紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey Berman)「被辭職」後，川普總統有意聯邦證券交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)繼任；克萊頓25日面對國會議員詢問，拒絕透露未來檢方調查若涉及川普個人利益或川普親信，他是否將會迴避。

克萊頓25日出席眾院金融服務小組委員會，多位民主黨籍眾議員問到如何被川普選中出任紐約南區聯邦檢察官，也有議員詢問柏曼周末期間被迫辭職的內幕。

對於正式出任紐約南區聯邦檢察官，克萊頓說，參院的任命聽證會是「還有一段時間之後才要傷腦筋的事。」

民主黨紐約州聯邦眾議員卡洛琳‧梅隆尼(Carolyn Maloney)詢問克萊頓，是否願意在「此時此刻保證」，一旦調查案件涉及川普私人利益，將會迴避？

從2017年起掌理證交會的克萊頓略為猶豫後答道：「如同我對於現職所承諾的，我會保證的是獨立處事，並且遵守所有道德規範。」

司法部長巴維理(William Barr)19日晚間宣布克萊頓的任命案；巴維理當時也表示，柏曼在7月初將卸任，職務由新澤西州聯邦檢察官卡佩尼托(Craig Carpenito)暫代；數小時後，柏曼發表聲明表示並無請辭的打算。

20日事件出現翻轉，柏曼先獲巴維理告知被川普開除，之後，柏曼宣布辭職。

領導聯邦證券交易委員會三年後，克萊頓想回紐約陪家人的意願眾人皆知；他與川普和巴維理關係良好，讓他有機會取得夢幻職位，卻意外捲入司法部與獨立檢察官的政爭風暴。

紐約時報報導，克萊頓在蘇利文‧克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell)打響名號，曾代表全球最大的金融機構，如高盛(Goldman Sachs)和德意志銀行(Deutsche Bank)。

克萊頓的友人轉述，克萊頓曾說，自己一生實踐證券法，並為企業籌備首次公開募股(IPO)，奠定亮眼訴訟功績。

司法部官員透露，53的克萊頓私下會晤巴維理時透露，他想成為紐約南區聯邦檢察官。

消息人士透露，早在巴維理宣布柏曼「被辭職」前，克萊頓取代柏曼的傳聞早就甚囂塵上。

華盛頓郵報報導，川普親信、前後任私人律師以及競選團隊幹部都遭到紐約南區聯邦檢察官調查，其中前任紐約市長、現任川普律斯朱利安尼(Rudolph Giuliani)遭到調查，讓川普特別惱怒。

克萊頓在這波政治鬥爭中靠近了他的夢想職位，卻意外捲入柏曼拒絕辭職的政爭；不過，外界普遍認為，克萊頓的任命案不容易過關；民主黨已呼籲克萊頓撤回提名，免得顏面掃地。