川普再下一城！最高院：庇護遭拒者可盡速驅逐

不斷限縮移民政策的川普政府，25日獲得重大勝利；最高法院以七票對兩票裁定，向美國申請庇護卻遭到駁回的外籍人士，無權向聯邦法院提出避免遞解出境的陳情，政府可以盡速展開遞解程序。

這項判決結果意味著，成千上萬向美國申請庇護的外籍人士，今後被下令加速遞解出境時，無法再以害怕返回祖國恐遭虐待、殺害為由，向聯邦法院陳情，要求舉行聽證會。

最高法院大法官以七票對二票的表決通過決議，允許川普政府繼續採行外籍人士加速遞解出境程序。裁決書由保守派大法官艾里托(Samuel Alito)主筆，投下反對票的兩位大法官為桑妮亞‧薩多馬友(Sonia Sotomayor)、艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)。

這起判例的訴訟兩造為斯里蘭卡農民特拉西吉亞姆(Vijayakumar Thuraissigiam)與聯邦國土安全部。

2017年2月，特拉西吉亞姆因非法入境，在美墨邊境遭到美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)探員逮捕後，向美國申請庇護。

特拉西吉亞姆自稱是坦米爾(Tamil)少數族裔，在老家曾遭到挾持、毆打而住院，一旦返回斯里蘭卡將有殺身之禍。

由於特拉西吉亞姆無法提供施暴者身分，也無法具體明施暴者動機為何，申請案遭到庇護案審理官員駁回，國土安全部下令將特拉西吉亞姆加速遞解出境。

特拉西吉亞姆在「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，簡稱ACLU)律師協助下，2018年向聯邦法院提出人身保護令(writ of habeas corpus)陳情，官司一路打到最高法院。

艾里托在裁決書中寫道，特拉西吉亞姆希望擁有的結果，「並不只是單純獲釋而已，終極目的是想要有機會能在美國合法居留。」

薩多馬友在不同意見書中指出，這起判例將對美國移民法律帶來嚴重影響，還將影響移民官員從今以後如何對待外籍人士與非法入境者。