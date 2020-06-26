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蓄奴者寫的！美國媒體人撰文建議把國歌「星條旗」換掉
美國反種族歧視浪潮越演越烈，和蓄奴制相關的雕像與紀念碑陸續淪為箭靶，現在就連國歌「星條旗」（The Star-Spangled Banner）也被盯上。除本身是蓄奴主的原作者基伊（Francis Scott Key）位於舊金山金門公園的雕像被拉倒外，Yahoo Music總編輯帕克（Lyndsey Parker）近日也在專欄撰文，認為可能終於是時候更換新國歌。
帕克先提到近日有學生拒絕在畢業典禮唱「星條旗」的新聞，接著引述支持的非裔歷史學者沃克（Daniel E. Walker）見解，稱此事事關「美國根深蒂固的蓄奴制和白人至上傳承，當我們一次又一次（唱「星條旗」），等同打臉有色人種男女…現在我們更以傳承當幌子繼續唱。」
沃克指出，「如果一個傳統傷害到社會的一部分人，像性別歧視、父權、厭女，那就是時候把它扔了。」
帕克又提到記者兼活動分子鮑爾（Kevin Powell）說法，指基伊出身富裕的蓄奴家庭，曾公開發表種族歧視言論，當執業律師還狀告白人與非裔廢奴主義者，「不相信人皆生而自由」，「每當我們唱國歌，就是讚頌基伊」，並建議改用約翰．藍儂的「想像」（Imagine）取代。
帕克的專欄發表後，立刻在推特引發激烈的正反意見交鋒。像媒體人凱莉（Megyn Kelly）就說，「啊…換國歌了。」也有網友指控，「他們想要移除國歌，接下來是國旗。」還有網友痛批「笨主意」，根本是「覺醒仔」（woke folk）試圖「消滅美國歷史。」另有Yahoo用戶認為，「我個人認為Yahoo現在是時候替Yahoo Music找新總編了。」
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