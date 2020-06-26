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美國會助理爆料：川普有意取消國會審查軍售案制度

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國國會助理25日爆料，總統川普政府考慮終止長期以來國會審查對外軍售的制度，預料將面臨兩黨強烈反對。

路透報導，近四十年來，美國參眾兩院的外交委員會有權透過非正式審查程序審視和阻擋向外國銷售軍武。

然而，白宮近期對對沙烏地阿拉伯軍售一再延宕感到挫折，促使白宮考慮是否要終止國會審查機制，但目前尚未做出最終決定。

國會助理指出，長期以來，外界都擔心政府會終止這項機制，並指出取消審查機制將受到自家人共和黨領導的參議院和民主黨領導的眾議院反對。對此，白宮未立即回應。

川普一年前援引緊急狀態令，擬向沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家達成80億美元的軍售案，但國會因葉門的戰爭和記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殺害等濫權情形感到憤怒，決定延遲交易。

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