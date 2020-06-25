58%民眾不滿意！川普民調一路降

川普總統23日在亞利桑納州鳳凰城造勢活動上，對3000多名學生支持者發表演說時，再度以帶有種族歧視的「功夫流感」(kung flu)、「武漢病毒」(Wuhan virus)、「中國病毒」(China virus)等詞稱呼新冠病毒；儘管川普試圖轉移焦點，但最新民調顯示，近六成美國人並不滿意川普對疫情的處理。

川普20日先在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會上使用「功夫流感」一詞，當時台下觀眾抱以笑聲；這段內容透過電視轉播，引起輿論反彈，並在隔天的白宮記者會上，引發多位記者接力提問，以川普因此傷害美國亞裔質疑白宮發言人；在23日鳳凰城演說中，川普再度說道「功夫流感」。

川普說，新冠病毒的名稱五花八門，「稱呼的方式有很多種。比方說武漢。武漢這個名稱很流行。也可以叫做新冠病毒，對吧？功夫流感，不錯吧？」以年輕支持者占絕大多數的台下觀眾，立即傳出歡呼聲。

川普接著說：「我都不知道為何名稱裡要加個19的數字，寫成COVID-19。有些民眾根本搞不懂這個數字19從何而來？我覺得，這個名稱很奇怪。我可以想出用許許多多的其他名稱來取代。」

他說：「有些人直接稱為『中國流感』(Chinese flu)，不是嗎？或者簡稱為『中國來的』，跟中國做出區分。以前我從未見過這種狀況。但事實就是如此，我們會變得無比強大，很快就會實現。」

在全美多州新冠病毒新增確診案例不斷增加之際，川普民調滿意度卻一路下跌。路透(Reuters)與市場研究調查機構艾普索斯(Ipsos)聯合公布的民調顯示，僅37%受訪者對川普處理疫情感到滿意，高達58%表示不滿意。

這是這項聯合民調從今年3月初詢問受訪者對川普處理疫情是否滿意以來，川普獲得滿意度最低的一次。這項網路民調是6月22日至23日舉行。

路透分析，從今年3月以來，在各種不同背景的選民當中，川普支持者都出現大量流失，顯示美國民眾對於川普處理疫情不當越來越感到不耐。