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共和黨票房保證不再！川普欽點人選 初選吞敗仗

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
在北卡州，川普力挺的琳達‧貝尼特(Lynda Bennett)輸給沒有從政經驗的24歲房地產投資人士克勞索恩（圖）(Madison Cawthorn)。 克勞索恩競選官網
在北卡州，川普力挺的琳達‧貝尼特(Lynda Bennett)輸給沒有從政經驗的24歲房地產投資人士克勞索恩（圖）(Madison Cawthorn)。 克勞索恩競選官網

川普欽點」似乎不再是共和黨候選人的票房保證，根據最新統計，在23日舉行的初選中，川普背書的北卡羅來納、肯塔基兩州的參選人都敗陣。

在北卡州，川普力挺的琳達‧貝尼特(Lynda Bennett)輸給沒有從政經驗的24歲房地產投資人士克勞索恩(Madison Cawthorn)；兩人角逐的是白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)加入川普行政團隊之後留下的聯邦眾議員席次。

梅多斯今年3月從眾議員職務退休，出任白宮幕僚長；川普在本月初為貝尼特背書，力挺她代表共和黨參選北卡第11選區聯邦眾議員，貝尼特4日也轉貼了川普為她發布的推文；梅多斯先前也表態支持貝尼特。

23日初選投票截止後，開票才兩個多小時，美聯社報導便指出，克勞索恩得票大幅領先貝尼特，贏得初選。

因為車禍而行動不便必須坐輪椅的克勞索恩，競選網站的自我介紹寫道，政治理念屬於「憲法保守派」，矢言保護「信仰、家庭、自由等讓美國發揚光大的價值。」

經營房地產投資公司的克勞索恩，今年8月將滿25歲。如果順利當選進入眾院，將刷新國會議員最年輕成員紀錄。目前美國國會當中，最年輕的成員是30歲的民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)。

克勞索恩23日晚間發表聲明感謝支持者，也展現政治手腕，表示支持川普，稱川普為「偉大的總統」，並說這場初選絕不是對川普影響力的公投。

而在肯塔基州，該州共和黨聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)由於支持自由主義思想，不時與黨內高層扞格，還曾被川普總統點名「應該踢出共和黨」；但馬西在23日的肯塔基州共和黨初選表現亮麗，將挑戰「五連霸」眾議員紀錄。

馬西23日晚間在推特發表勝選聲明；根據美聯社報導，49歲的馬西得票率約88%，遠遠領先挑戰者麥克莫特里(Todd McMurtry)。

律師出身的麥克莫特里政治立場為全力支持川普；他今年稍早接受媒體訪問時曾說：「在華府的所有共和黨國會議員當中，馬西是跟川普公然作對的頭號人物。」

今年3月，由於馬西對於2兆元疫情經濟紓困法案內容有不同意見，川普點名批評馬西，形容他是「美國的災難」、「三流的作秀丑角」；川普3月27日更推文寫道，應該把馬西「踢出共和黨」。

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