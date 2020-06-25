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紐時民調：拜登領先川普14個百分點

世界日報 / 編譯陳韻涵林梅婕／綜合24日電
紐時民調顯示，民主黨準總統候選人白登領先尋求連任的川普總統14個百分點。圖為川普總統24日在白宮回答記者提問。(路透)
紐時民調顯示，民主黨準總統候選人白登領先尋求連任的川普總統14個百分點。圖為川普總統24日在白宮回答記者提問。(路透)

經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit，簡稱EIU)24日發布報告，指11月美國總統大選前景驟變，擺向有利於民主黨準總統候選人、前副總統拜登的方向；而包括「紐約時報」在內最新民調也顯示，拜登支持度均領先川普總統。

EIU指出，這會是一場激烈選舉，而拜登如今已穩占上風；川普2月時看似穩定連任，當時經濟繁榮且民主黨內部分裂；然而，在新冠肺炎疫情讓美國經濟遁入戰後最慘的衰退，以及民主黨團結支持拜登後，局勢已改觀。

EIU預期，拜登將贏得大選，但仍有許多變數；川普享有強勁支持，約40%到44%選民表示將在投票日當天力挺川普，但他必須吸引核心票倉之外的選民，才能打敗拜登。

川普在上次大選中靠著搖擺選民險勝，但許多搖擺選民如今已不再支持川普，且川普陣營近幾個月喪失關鍵優勢。

EIU分析，大選結果可能受到許多變數影響；經濟掛帥，第三季已受疫情影響慘兮兮，若出現第二波疫情和居家避疫，將有利拜登。

社交距離是否影響11月大選投票率仍有待觀察，兩位候選人都有厚實票倉，且將積極爭取搖擺選民的支持。

EIU指出，讓投票率最大化相當關鍵，其中包括通訊投票，但若通訊投票出現問題，恐讓大選結果出現爭議，造就混亂的過渡期。

另外，紐時和西耶納學院(Siena College)合作進行的最新民調顯示，拜登支持度為50%，較川普的36%，大幅領先14個百分點；主因是獲得女性和非白人支持，以及對川普執政團隊處理疫情表示不滿的民眾。

據馬凱特大學(Marquette University)法學院24日的民調也指出，川普2016年險勝的威斯康辛州，拜登支持度為49%，川普落後八個百分點，支持度僅41%。

而在俄亥俄州，2016年川普大勝八個百分點，但昆尼別克大學(Quinnipiac University)最新民調指出，拜登支持度46%，與川普的45%平分秋色。

紐時民調顯示，民主黨準總統候選人白登領先尋求連任的川普總統14個百分點。圖為新罕布夏州一居民區的白登競選標牌。 美聯社
紐時民調顯示，民主黨準總統候選人白登領先尋求連任的川普總統14個百分點。圖為新罕布夏州一居民區的白登競選標牌。 美聯社

川普 投票率 疫情

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