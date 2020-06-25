周二初選顯示 民主黨左派聲勢高 當權派紛陷苦戰

從六州在23日初選結果可以看出，民主黨左派目前聲勢高漲，就連資歷悠久、位高權重的紐約市國會議員都顯得難以招架；民主黨當權派原本挑好要在肯塔基州挑戰共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的人選，也在這股浪潮中被刷下。

民主黨左派在這次初選究竟搶攻多少席次，計票結果幾天後才能出爐；受到疫情影響，大量民眾選擇「不在籍投票」(absentee ballot，又稱缺席投票)，這些選票在紐約州、肯塔基州要等到下周才會開始統計。

然而，就算在還沒有正式結果的23日晚間，在幾個備受矚目的選區，開票情形都反映出現任議員紛紛陷入苦戰。不論是共和黨或民主黨，黨內各自出現難以阻擋的改革趨勢。

目前看來，民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)明年在國會裡，可望有更多革新派同僚與她並肩作戰。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員、眾院外交委員會主席恩格爾(Eliot Engel)，從1989年起擔任聯邦眾議員，資歷完整且顯赫，但這次在民主黨初選遇到非洲裔中學校長鮑曼(Jamaal Bowman)，開票結果卻讓恩格爾支持者大吃一驚。在當晚已開出3萬6000張選票當中，鮑曼得票率為61%，恩格爾僅36%。

如果鮑曼挑戰成功，恩格爾將成為繼克勞利(Joe Crowley)之後，又一位被後起之秀給取代的資深國會議員；2018年從初選開始，已連任十屆的克勞利就一直被歐凱秀遠遠甩在後頭。相較之下，2018年恩格爾選區共有四人角逐初選，恩格爾當時以74%得票率輕鬆勝選。

民主黨紐約州聯邦眾議員、眾院監督暨改革委員會主席卡洛琳‧梅隆尼(Carolyn Maloney)，這次初選遇到對手是2018年初選就曾碰頭的印度裔飯店主管帕特爾(Suraj Patel)。周二晚間計票結果，梅隆僅以500票的些微差距暫時領先。