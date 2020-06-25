炸掉拉什摩爾總統山？ 南達科他州長：我任內不允許

在全美各地的反種族主義示威中，前總統華盛頓(George Washington)和傑佛遜(Thomas Jefferson)的雕像被波及，現在連在南達科他州拉什摩爾山(Mount Rushmore)的總統石像國家紀念區內的雕塑石像也備受威脅，有人威脅要炸掉。但南達州州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)24日推文表示：「在我任內不可能。」

在示威中，南北戰爭時期與支持蓄奴的邦聯將領雕像和紀念碑被破壞；華盛頓和傑佛遜雖然身為開國元勳，但皆有蓄奴的黑歷史，因此也在示威抗議中遭波及；但與強力維護歷史人物雕像的川普總統同屬共和黨的諾姆說，絕對不允許破壞情況發生。

保守派專欄作家夏皮洛(Ben Shapiro)先前推文表示：「所以這些歷史修正主義者，何時會堅持炸掉拉什摩爾山？」這也讓諾姆親自回應，在她的守護下不可能發生；而她這一則推文，被轉推多達1萬5000次。

24日接受福斯新聞(Fox News)訪問時，諾姆重申維護美國歷史和教育機會的立場；她說：「每一位領導者都有缺點，但現在我們失去了談論其美德以及為國家貢獻的氛圍。這是美國建國的基礎，也應教導給後代。被雕刻在拉什摩爾山的總統將美國打造為最偉大的國家，但沒有人是完美的，我們應學習其精神，延續其理想。」

不只總統的功過，拉什摩爾山的所在地黑崗(Black Hills)過去和印地安部落的關係也存在爭議。1868年拉拉米堡協定(Fort Laramie Treaty)將此地所有權給予原住民部落，1874年卡斯特將軍(George Custer)帶領礦工前來探勘，並要求軍隊保護；兩年後的印地安占用法(The Indian Appropriations Act)將此地歸還聯邦政府。

1979年索賠法院給予部落蘇族國度(Sioux Nation)1710萬元的賠償金，隔年最高法院更判定聯邦政府違反憲法第五修正案；但部落因擔心無法合法取回黑崗土地，而拒絕接受賠償。

1980年代要求歸還土地遭拒，2012年的聯合國報告中也認定，包括黑崗在內的土地應歸還予原住民；拉什摩爾山的爭議，在7月3日川普總統來訪觀賞國慶煙火時，將再度受到嚴格檢視。