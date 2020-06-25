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防示威者破壞雕像 川普再動用400國民兵

世界日報 / 編譯林育正／綜合24日電
川普政府再動用400名國民兵，保護華府「脆弱」目標不受示威攻擊。圖為6月4日國民兵在林肯紀念碑附近護衛。 路透社
川普政府再動用400名國民兵，保護華府「脆弱」目標不受示威攻擊。圖為6月4日國民兵在林肯紀念碑附近護衛。 路透社

為應對反種族主義的大規模示威抗議，川普政府再動用400位國民兵進入待命狀態，保護華府內紀念碑及基礎設施，防止再發生示威者破壞雕像等行為。

因日前非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死，引發反種族主義抗爭，南北戰爭邦聯將領雕像遭受破壞；在內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)23日要求下，國防部長艾思博(Mark Esper)批准陸軍部長麥卡錫調派國民兵「掌控民間動盪和維護秩序」。

華府國民兵發言人、空軍士官長克拉普(Craig Clapper)24日表示：「我們已派遣哥倫比亞特區無武裝國民兵支援執法單位，保護紀念碑和基礎設施。」但他透露並非所有國民兵全數上街頭執勤。

陸軍發言人貝林斯基上校(Sunset Belinsky)則表示，現在尚未有軍隊被派至各地紀念碑，支援國家公園警察。他說：「軍隊目前在國民兵訓練中心待命。」

華府主管公共安全的副市長唐納休(Kevin Donahue)表示，從媒體得知消息前，並不知情政府將動用國民兵。他說紀念碑屬於聯邦政府管轄，由國家公園管理局(National Park Service)和公園警察維護，因此上述單位應有適當保護行動。

白宮附近的拉法葉公園為近期抗議相當嚴重的區域，示威者更試圖拉倒園內前總統傑克遜(Andrew Jackson)的雕像；他在總統任內因強迫東南地區原住民搬遷居住地而引發爭議。

而示威者的下一個目標，恐怕是前總統林肯(Abraham Lincoln)的雕像；林肯的雕像手持解放奴隸宣言，身旁跪著一位黑人亦有爭議之處。身為非裔的國會眾院華府代表艾琳諾‧諾頓(Eleanor Holmes Norton)認為：「設計者並未考慮到非裔美國人的觀點。」諾頓也希望立法將雕像自林肯公園移至博物館內。

華府 警察

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