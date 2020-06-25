疫情下 USCIS四分之三員工將被迫休無薪假

新冠疫情導致簽證和公民申請等方面的收入大幅下降，美國公民及移民服務局(USCIS)24日表示，超過四分之三的正式雇員，可能從8月3日起放無薪休假(furlough)，工作、學生、旅遊簽證、公民身分、綠卡申請等多項業務恐將受影響。

USCIS表示，該局97%的運作資金來源於申請者規費，今年3、4月由於疫情影響，簽證和綠卡等服務都停辦，導致收入也下降一半，預計本財年將損失60%。現在至少需要12億元來維持本財年的運營，並希望在各項申請中加入10%的附加費。

USCIS一名發言人指出，該機構的收入在新冠疫情爆發後持續下降，目前正申請緊急資金，確保移民系統正常運行，「若國會不介入提供資助，USCIS將有1萬3400名雇員不得不休無薪假」，這不僅意味員工薪資減少，也代表移民局的服務將進一步縮減。

與去年初政府關門時的狀態不同，本次休假為「行政」休假(administrative furlough)，意味日後不能補領薪水；許多聯邦機構的業務和收入也受新冠疫情影響，但USCIS是第一個計畫讓大量雇員無薪休假的聯邦機構。

聯邦政府雇員聯盟(AFGE)表示，USCIS將在7月3日之前通知需要休假者，受影響的包括很多負責移民業務的官員，雖然目前沒有被解雇的危險，但新冠疫情仍帶來太多不確定性。

川普政府近日延長執行「暫停接受(人在外國的)移民」至今年年底，同時暫停簽發H-1B、L-1、H-2B等短期非移民的入境簽證，這些命令也將影響USCIS的收入。

AFGE全國主席凱利(Everett B. Kelley)上周也表示，「新冠疫情造成的經濟危機巨大，但美國不應因此停止合法的移民程序」；若USCIS因新冠疫情迫使四分之三員工休假，這將是自2013年中以來，USCIS受影響最廣泛的一次。