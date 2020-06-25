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入籍也要防疫 改採「得來速」儀式

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
27年前離開薩爾瓦多，朝朝暮暮盼望成為美國公民的奧索利歐(Luis Osorio)，23日終於完成歸化公民的入籍宣誓儀式，卻不是他想像的在室內、美國國旗前，眾人保持社交距離的情況下完成，而是「得來速」(Drive-thru)的方式。 美聯社
27年前離開薩爾瓦多，朝朝暮暮盼望成為美國公民的奧索利歐(Luis Osorio)，23日終於完成歸化公民的入籍宣誓儀式，卻不是他想像的在室內、美國國旗前，眾人保持社交距離的情況下完成，而是「得來速」(Drive-thru)的方式。 美聯社

27年前離開薩爾瓦多，朝朝暮暮盼望成為美國公民的奧索利歐(Luis Osorio)，23日終於完成歸化公民的入籍宣誓儀式，卻不是他想像的在室內、美國國旗前，眾人保持社交距離的情況下完成，而是「得來速」(Drive-thru)的方式。

47歲的奧索利歐在加州橘郡拉古納尼格(Laguna Niguel)一個看起來像新冠病毒檢測站的地方，從自己的小轎車內舉手宣誓，完成儀式後，拿到一張公民宣誓證書，一面小國旗。他說，興奮度不減，他感恩美國。

他說，「我感覺我是這個國家的一份子，可以代表我的國家了」。

6月初以後，美國公民及移民服務局(USCIS)改採得來速方式，替新歸化的公民舉行入籍宣誓儀式。這樣，大家都安全，沒有感染或傳播病毒之虞。

參加儀式的人，可從車裡的收音機聽到愛國歌曲和川普總統的歡迎詞，附近帳篷裡，星條旗國歌漸傳來，官員穿著指揮交通的背心，指導儀式的進行：不到10分鐘，就完成了。

儘管美國簽證越來越難拿到，入籍歸化儀式照樣有人參加。

奧索利歐的太太喬絲琳(Josslin)希望川普最新的限發綠卡規定，不會影響她歸化之路，「我等了六、七個月了，看來不妙，他們又突然說停發綠卡」。

52歲的德國移民索菲雅亞‧沃爾特斯(Sofia Wolters)不在意入籍儀式變得像買快餐；她說：「是很奇怪。但是回頭想起來，還蠻有歷史意義的。沒有完整的儀式，當然有點遺憾，但我照樣可說，嘿，咱可是新冠病疫過來的人哦。」

搖開車窗，替宣誓入籍的繼父錄影的女子賈桂琳‧法蘭斯瓦茲(Jaqueline Franscoise)也很高興汽車宣誓儀式較具「個人意義」，不像過去大家擠沙丁魚一樣擠在一個房間，又不能錄影「存證」。

綠卡 國歌 國旗

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