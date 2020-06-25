川普限制工作簽證 移民專家認為衝擊不大

川普總統簽署行政命令，暫時禁止一系列工作簽證進入美國，其中包括對高技術勞工的H-1B簽證，儘管美國商界，尤其是矽谷的高科技公司，對這個決定作出負面反應；但移民專家表示，由於目前新冠疫情仍大流行，至少還要一段時間才會感受到其影響。

根據川普所簽署的行政命令，持有高技術專才類別的H-1B簽證、低技能工作的H-B簽證、簽證持有人家屬的H-4簽證、展開學術交流的J-1簽證及促進商業活動的L-1 簽證等人士，全部暫停入境。

川普是以經濟不景氣下，保障美國人工作為由而簽署這個行政命令，但商界領袖均認同這個理由，谷歌、推特、臉書和亞馬遜等高科技公司，均指這個命令將損害它們以及整個美國經濟。

川普政府暫停H-1B簽證的目的，是要高科技公司更努力的聘請本地人才。華府一個支持限制移民的智庫組織「移民研究中心」(Center for Immigration Studies )認為，現在這些公司必須提高工資，及設法招聘所需的人。

不過也有專家認為，暫停H-1B簽證，在目前而言所造成的影響不大。

移民政策研究所分析師茱莉亞‧蓋拉特(Julia Gelatt)指出，暫停簽證的影響只是象徵性，因為駐外的大多數領事館，在疫情下大多已經閉館，沒有面試綠卡或簽證申請人士。

芝加哥大學布斯商學院經濟學副教授瓦夫瑞(Joseph Vavra)也指出，在過去幾個月，美國公司已愈來愈適應遠程工作，他們可能會在另外一個國家雇用專才，然後透過遠程工作來應對暫停簽證的影響。

暫停L-1簽證方面，反而更有可能對美國經濟產生重大影響，因為若然無法將雇員調來美國的話，國際上一些公司就不會考慮在美國開設辦事處或設立分公司。

他說，從本來就已失業的本地工人的角度來看，暫停H-1B簽證與否根本沒有分別，政府甚至因失去稅收，不僅沒有達到目的，反而損失種種收益。