縮小規模避疫 美民主黨宣布黨代表線上參與8月全代會

美國民主黨全國委員會24日透過聲明稿宣布，8月17日在威斯康辛州舉行的全代會將縮小實際到場參與的規模，改為全國轉播，準總統參選人拜登（Joe Biden）仍在此地接受提名。

民主黨全國委員會指出，各州黨代表可以取消到威斯康辛州的旅行，並在會前做好線上參加全代會的準備工作。

另外，主場地將由美國職籃密爾沃基公鹿隊主場所在的第一服務廣場（Fiserv Forum），改到威斯康辛中心（Wisconsin Center），原本預定有5萬人參與的盛會，規模將大幅縮小，專家目前還在評估新場地在防疫前提下，可容納多少人參與。

美聯社報導，民主黨的這場黨代表大會將幾乎是「線上全代會」，即便在冷戰時期或第二次世界大戰，兩黨未曾放棄舉辦實體全代會。

民主黨全國委員會主席裴瑞斯（Tom Perez）表示，拜登和民主黨致力保護全美國民眾的安全，確保能在威斯康辛州成功舉辦全代會，並指民主黨的作法與堅持舉行人滿為患造勢活動的川普總統不同。

受到疫情影響，民主黨全代會由7月中旬移至8月17日至22日舉行，且開放黨代表在討論提名正副總統候選人時，通訊投票；民主黨最新決定，縮減到場參與全代會的人數，但全代會不止黨代表參加，還有支持者、工作人員和媒體等，民主黨近日將說明實際到場參與的規則和人數。