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美確診激增 佛奇很憂慮 CDC：小小病毒恐耗費美7兆元

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導
國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)23日在國會表示，美國部分州的新冠確診數激增令人不安，顯示社區傳播擴大，令他非常擔憂；不過對於年底或明年初問世有效疫苗，佛奇表示謹慎樂觀。法新社
國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)23日在國會表示，美國部分州的新冠確診數激增令人不安，顯示社區傳播擴大，令他非常擔憂；不過對於年底或明年初問世有效疫苗，佛奇表示謹慎樂觀。法新社

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)23日在國會表示，美國部分州的新冠確診數激增令人不安，顯示社區傳播擴大，令他非常擔憂；不過對於年底或明年初問世有效疫苗，佛奇表示謹慎樂觀。

眾院能源與商業委員會(House Energy and Commerce Committee)23日以「川普政府應對新冠危機的失察」為題舉行聽證，佛奇、聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)、衛福部助理部長吉羅爾(Brett P. Giroir)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)出席作證。

超過240萬人感染 美確診數增5%

正值美國26個州的新冠確診數增長5%，全美240多萬人感染，佛奇在會上表示，佛州、德州、亞利桑納州等州目前確診數激增令人不安，但紐約等州在控制疫情和減少確診方面已取得效果，未來數周對於能否應對德州、佛州等州的確診激增極為關鍵。

他說，自己對今年年底或明年年初問世有效疫苗持「謹慎樂觀」態度，政府正為14個候選疫苗提供資金支持。

韓恩則說，FDA將給研究疫苗或新冠藥物的科研人員及公司適當靈活性，但最終將由「數據和科學」來決定批准安全有效的防治藥物。

川普上周末在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會上宣稱，「已告知官員放緩新冠檢測，因為美國確診數激增」，儘管白宮方面已澄清說這是川普在開玩笑，但川普23日回應記者提問時又說自己「不開玩笑」，此事也成為聽證會焦點之一。

川普

佛奇等四名作證者均表示，從未被告知要放緩新冠檢測，與川普的說法明顯牴觸。

「我很確定我們沒人被告知要放緩檢測，這就是事實。」佛奇說，「實際上，我們還會做更多檢測。」

口罩保持距離 是最有力武器

此外，芮斐德說，新冠病毒大流行是美國一個多世紀以來遭遇的最嚴重公共健康危機，已讓美國元氣大傷，恐「因為這一小小病毒耗費七兆元」；他呼籲美國人繼續保持社交距離、勤洗手並戴口罩，說這些是防範新冠病毒傳播的「最有力武器」(most powerful weapons)，還要準備好在今秋迎接新冠與流感並存的情況，呼籲美國人都打流感疫苗，稱此舉能救命。

該委員會民主黨籍主席帕隆(Frank Pallone Jr)開場即批評川普政府應對新冠不力，「若不是川普政府一開始行動遲緩、將政治算計置於公共衛生之上，我們能大大減輕新冠的破壞性影響。」

共和黨籍副主席華爾登(Greg Walden)則盛讚川普為減緩新冠傳播的努力，包括限制旅客從中國及歐洲入境美國，同時抨擊「某些」州長選擇性忽視聯邦政府的指導。

川普在聽證會前也推文說，自己應對新冠病毒做得很好，拯救了數以百萬計的美國生命，「我們在(抗擊)新冠病毒方面做得非常好，包括很早就禁止了中國(旅客入境)，呼吸機增產以及(提高)檢測，檢測能力還是目前全球最多、最好的」。

川普 流感疫苗 口罩

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