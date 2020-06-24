白宮外再爆示威「傑克遜像」被噴漆 川普不忍了：頒行政令保護

大批抗議群眾22日試圖以繩子拉倒聳立於白宮外拉法葉廣場(Lafayette Square)的第七任總統傑克遜(Andrew Jackson)雕像；川普總統對此不滿，授權逮捕試圖摧毀聯邦雕像的嫌犯，並將頒布行政命令，保護各地歷史人物雕像和紀念碑。

川普22日推文寫道，「多人在拉法葉廣場犯下丟臉的破壞行徑而落網」，他警告破壞者「根據退伍軍人紀念保護法可能面臨十年徒刑，當心！」

川普23日告訴記者，執法人員阻止了對「偉大紀念碑」的攻擊，「多人今日入獄或將被捕。」他也在推文寫道，「只要我當市你們的總統，華盛頓州絕不會有『自治區』，他們如果嘗試，將受到嚴厲打擊。」

推特(Twitter)隨後將這則推文加上警告標籤，指其違反平台關於辱罵行為的規定，但推特認為，讓人們繼續可存取這則推文，可能符合公共利益。

傑克遜的雕像目前仍豎立於底座之上，但社群媒體流傳的畫面顯示，示威者爬上雕像並試圖繞繩拉倒它。

國家公園局發言人表示，公園警察噴灑辣椒噴霧，驅逐試圖破壞雕像的暴徒。

「我們不會屈服於無政府主義分子，法治將戰勝一切，司法將獲伸張。」內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)發表聲明說，傑克遜的雕像外觀遭人破壞，當局會確保這種事不再發生。

公園警察發言人表示，公園警察和特勤局將避免雕像遭破壞；內政部發言人表示，當局逮捕多名在拉法葉廣場破壞雕像的嫌犯，但拒絕詳述。

傑克遜是田納西州的奴隸所有人，他逝世時仍有150名奴隸；他也曾簽署法案，驅逐密西西比河東側的印第安人，強制趕到西部，此舉造成約4000名印第安人喪命。

川普敬佩奉行民粹主義的傑克遜，2017年曾造訪傑克遜在賀米塔吉(Hermitage)的植物園。

川普23日表示，他準備頒布強化既有法律的行政命令，懲處破壞紀念碑的人。

他說，「我們將對這些破壞者祭出長刑期，這些人是無賴、無政府主義者、煽動人士；部分人不喜歡這類詞彙，但這就是他們的為人，他們是壞人，不愛我們的國家；容我說清楚，他們不會拉倒我們的紀念碑。」