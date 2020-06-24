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亞特蘭大非裔男下葬 同日女友縱火燒溫蒂漢堡店

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

警察擊斃的非裔布魯克斯(Rayshard Brooks)的白人「女友」娜塔莉．懷特(Natalie White)因涉嫌縱火燒掉溫蒂漢堡店，23日向警方自首；同一天，布魯克斯喪禮在已故民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)昔日講道的亞特蘭大教會舉行，讓這場警察暴力悲劇與非裔爭取民權的歷史，交互呼應。

警方指出，布魯克斯生前曾告訴前來酒測的警察，他到溫蒂漢堡店是要提取他和女友懷特訂的餐點；不過，布魯克斯已婚，與妻子托米卡．米勒(Tomika Miller)育有三個孩子。

27歲的布魯克斯12日傍晚在溫蒂漢堡店得來速車道睡著擋路，警方據報前來處理；布魯克斯酒測未通過，拒捕逃走並奪走警方電擊棒而被射殺；後來溫蒂漢堡店當晚遭人縱火，警方20日對29歲的懷特發出拘捕令，並顯示一段有她在其中的監視錄影畫面。

懷特的律師證實懷特與布魯克斯兩人很親近，但不願多談兩人關係，以示對布魯克斯妻子米勒的尊重。

米勒與親友和數十名哀悼者一同出席在亞特蘭大艾布那瑟浸信教堂(Ebenezer Baptist Church)舉行的布魯克斯喪禮。大多數人均身穿全白衣服。

牧師拉沃諾克(Raphael Warnock)向前來參加喪禮的人群表示，「布魯克斯是追求司法正義、爭取美國靈魂的戰鬥中，備受矚目的最新受害者。這是關於他的事，但影響之大，遠超過他個人。」

沃諾克逐一道出近年來死於警察手中的非裔名單；他感嘆：「可悲的是，我們有太多類似遭遇。」

到場哀悼者包括前喬治亞州聯邦眾議員史黛西·艾布蘭(Stacey Abrams)和亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)，兩人都是民主黨準總統候選人白登的潛在競選搭檔。 民權領袖金恩的女兒、牧師伯尼絲·金恩(Bernice King)也在喪禮中致悼辭。

警察 漢堡

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