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抗爭延燒「總統山」也遭殃 示威者揚言炸毀

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
反對種族歧視、奴隸制度的示威抗爭全美延燒，除了南方邦聯(Confederate)紀念雕像、旗幟在過去幾周遭到毀壞及移除，包括羅斯福(Theodore Roosevelt)在內等前總統雕像也引起抗議。法新社
反對種族歧視、奴隸制度的示威抗爭全美延燒，除了南方邦聯(Confederate)紀念雕像、旗幟在過去幾周遭到毀壞及移除，包括羅斯福(Theodore Roosevelt)在內等前總統雕像也引起抗議。法新社

反對種族歧視、奴隸制度的示威抗爭全美延燒，除了南方邦聯(Confederate)紀念雕像、旗幟在過去幾周遭到毀壞及移除，包括羅斯福(Theodore Roosevelt)在內等前總統雕像也引起抗議；近日部分抗議人士揚言，打算炸毀俗稱「總統山」的拉什摩爾山(Mount Rushmore)花崗岩石四大總統頭像。

共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)23日表示，她保證會好好守護拉什摩爾山的四大總統雕像。

諾姆回覆保守派專欄作家夏皮洛(Ben Shapiro)推特發文時寫道，在她的監督管理之下，拉什摩爾山四大總統雕像將不會遭受破壞。

拉什摩爾山四大總統雕像屬於聯邦紀念碑，主管機關為美國內政部；拉什摩爾山國家紀念公園內，有四座高達18米的四位美國總統頭像，分別是華盛頓、傑佛遜、羅斯福及林肯，是電影經常取材的代表美國經典場景，自1927年起興建，約有400人的工作團隊共計花了14年才完成。

靠近白宮的拉法葉公園(Lafayette Square)裡，前總統傑克遜(Andrew Jackson)雕像過去幾天就成為抗議人士鎖定目標；一群示威者22日企圖以繩索將雕像拉倒，但警方後來將群眾驅離。

這起事件引來川普22日晚間在推特發文寫道，某些民眾因為在拉法葉公園破壞公物而被捕，傑克遜雕像遭到惡劣破壞，隔著一條街的聖約翰教堂(St. John`s Church)外牆則被人塗鴉。

川普在推文中警告說：「根據退伍軍人紀念維護法(Veterans Memorial Preservation Act)可處十年有期徒刑，要注意！」

包括紐約市在內的某些地方政府機關，已經決定自行移除遭到抗議人士點名的雕像；某些地方政府則出動警察，對於引發抗議的特定紀念雕像提供保護。

拉法葉 川普 退伍軍人

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