亞裔掀家庭革命 促父母正視「種族平權」

在各地接連出現種族抗議浪潮之際，許多亞裔和拉美裔青少年紛掀起家庭革命，力促觀念不同的父母也承認種族主義的現況。

華盛頓郵報報導，24歲亞裔查理‧麥(Charlie Mai)與22歲弟弟亨利‧麥(Henry Mai)日前告知父母，打算參加華盛頓特區「黑人的命也是命」抗議活動，但他們的父親、退休聯邦調查局探員格林‧麥(Glenn Mai)並不贊同。

54歲的格林在達拉斯成長，他被教導努力工作就會成功，「亞裔文化攸關在體制內努力」；數十年的執法背景讓格林對於制度運作深信不疑，但兒子查理並不這麼認為。

查理說：「父親深信，人人都有平等機會，但這基本上已不盡然如此；努力工作就能事事如意的看法，在我看來簡直荒謬。」

6月1日上午，麥家在吼叫與淚水中掀起家庭革命；查理與亨利堅持上街抗議，格林雖反對但最後仍駕車到市區，把外出抗議的兒子安全接回家。

支持非洲裔爭取權利的種族從1960年代的猶太裔，逐漸演變為2014年在美出生的非洲裔和新世代白人，近期抗議則更多元，不乏亞裔與拉美裔面孔。

移民權益組織「定義美國」(Define American)創辦人兼執行長瓦加斯(Jose Antonio Vargas)說：「我認為我們目睹數十年來的轉變，達到真正的文化變動。」

探究亞裔參與「黑人的命也是命」運動的33歲多元化顧問陳金(Kim Tran，音譯)表示，許多亞裔長輩不理解「特權語言」，因為特權「無法擺脫白人主義」，遂無法在亞裔社群引起共鳴。

她說，家人1975年在越戰後以難民身分來到美國，「特權語言否決了許多亞裔長輩經歷的痛苦生活經驗」，許多長輩自受到美國白人文化倡議的「模範少數族裔」鼓舞，透過這般種族優越與其他工作階級的人們區分，攀上社會經字塔頂端。

她說，「模範少數族裔」成為亞裔移民融入美國的一種方式，忽略了亞裔享有優於其他族裔的教育和移民政策優勢，當然也包括忽視對非洲裔的歧視；這不僅分化群眾，也反對非洲裔。

對於麥家而言，儘管世代對於種族主義的差異仍劇，但各方透過對話化解歧見。