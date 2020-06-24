參與示威遭警方噴胡椒水還被拔義肢 殘障者痛苦倒地呻吟
美國非裔男子佛洛伊德之死引發全美大規模示威抗議，衝突延燒近一個月仍未平息，日前俄亥俄州一名殘疾男子參加抗議活動，沒想到過程中卻遭到警方噴灑胡椒水並拔掉義肢，身旁民眾要求警察歸還義肢卻遭到拒絕，男子痛苦倒地畫面全被一旁民眾錄下。
根據「每日郵報」報導，21日俄亥俄州哥倫布市（Columbus）街頭發起反種族歧視示威抗議，一名雙腿截肢配戴義肢的男子在抗議活動中，卻遭到警察毆打並噴灑胡椒水，使得男子痛苦倒地不停哀嚎。
根據目擊者描述，男子倒地後身旁民眾不停大喊「醫生」，沒想到這時警察卻拔掉男子義肢，一旁的人見狀要求警方歸還卻遭到拒絕，事後一群人上前強行奪走，才從警方手中搶回義肢。畫面中可以看到男子的義肢散落在一旁，而他倒在地上不停痛苦掙扎。
哥倫布藝術與設計學院的教授麥庫賓（Laurenn McCubbin）事後在推特上發文表示，當天和丈夫在現場「目睹警方毆打、攻擊一個手無寸鐵的孩子，還奪走了他的義肢，他什麼都沒做，只是在行使他的權力，卻被警方打倒在地」。
日前哥倫布市市長金瑟（Andrew Ginther）才在議會中發表「禁止對非攻擊性、非暴力人群使用胡椒噴霧和催淚瓦斯，並明確表示會尊重和保護和平抗議活動」，但沒想到如今卻又傳出警民衝突意外，對此金瑟22日表示目前正在搜集當天所有照片和影片，會盡快釐清案件。
A double amputee in Columbus, OH was peacefully protesting when police hit and maced him... and TOOK HIS PROSTHETIC LEGS!! Is there no HUMANITY left in police forces across America? He had to crawl to get help. Who would think this is OK? #EndPoliceViolence #StopPoliceBrutality pic.twitter.com/4sXteg3bi5— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 22, 2020
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