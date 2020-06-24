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參與示威遭警方噴胡椒水還被拔義肢 殘障者痛苦倒地呻吟

聯合新聞網 / 綜合報導
俄亥俄州一名殘疾男子參加抗議活動，沒想到過程中卻遭到警方噴灑胡椒水並拔掉義肢，男子痛苦倒地不停掙扎。圖擷自推特
俄亥俄州一名殘疾男子參加抗議活動，沒想到過程中卻遭到警方噴灑胡椒水並拔掉義肢，男子痛苦倒地不停掙扎。圖擷自推特

美國非裔男子佛洛伊德之死引發全美大規模示威抗議，衝突延燒近一個月仍未平息，日前俄亥俄州一名殘疾男子參加抗議活動，沒想到過程中卻遭到警方噴灑胡椒水並拔掉義肢，身旁民眾要求警察歸還義肢卻遭到拒絕，男子痛苦倒地畫面全被一旁民眾錄下。

根據「每日郵報」報導，21日俄亥俄州哥倫布市（Columbus）街頭發起反種族歧視示威抗議，一名雙腿截肢配戴義肢的男子在抗議活動中，卻遭到警察毆打並噴灑胡椒水，使得男子痛苦倒地不停哀嚎。

根據目擊者描述，男子倒地後身旁民眾不停大喊「醫生」，沒想到這時警察卻拔掉男子義肢，一旁的人見狀要求警方歸還卻遭到拒絕，事後一群人上前強行奪走，才從警方手中搶回義肢。畫面中可以看到男子的義肢散落在一旁，而他倒在地上不停痛苦掙扎。

哥倫布藝術與設計學院的教授麥庫賓（Laurenn McCubbin）事後在推特上發文表示，當天和丈夫在現場「目睹警方毆打、攻擊一個手無寸鐵的孩子，還奪走了他的義肢，他什麼都沒做，只是在行使他的權力，卻被警方打倒在地」。

日前哥倫布市市長金瑟（Andrew Ginther）才在議會中發表「禁止對非攻擊性、非暴力人群使用胡椒噴霧和催淚瓦斯，並明確表示會尊重和保護和平抗議活動」，但沒想到如今卻又傳出警民衝突意外，對此金瑟22日表示目前正在搜集當天所有照片和影片，會盡快釐清案件。

義肢 警察 佛洛伊德 種族歧視

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