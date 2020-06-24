快訊

直播／明起開放轉機不入境？ 指揮中心記者會1400舉行

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下…想廢「歐記健保」 共和黨陷入兩難

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合23日電
紐約時報報導，此案本周成為政壇焦點，白宮預料向最高法院提出訟案，盼終結俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保法。 路透社
紐約時報報導，此案本周成為政壇焦點，白宮預料向最高法院提出訟案，盼終結俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保法。 路透社

受新冠肺炎疫情蔓延，許多失業美國人喪失健保影響，共和黨人逐漸擔心，數十年來致力廢除「可負擔健保法」(Affordable Care Act)可能傷害11月大選。

紐約時報報導，此案本周成為政壇焦點，白宮預料向最高法院提出訟案，盼終結俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保法。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)打鐵趁熱，將宣布民主黨版的廉價健康照護法案，訂下周投票。

共和黨人長久以來矢言廢除並取代ACA，但未就新法案達成協議。

策士表示，波洛西宣布民主黨版本的新法案，將讓共和黨陷入兩難。

擅長健康政策的共和黨策士懷特(Joel White)說：「政治上來說，在疫情肆虐之際說要廢除歐記健保很蠢，我們需要快速解方，明天就能實施的那種，因為國民正在受苦。」

健康照護向來是選民在意的關鍵議題，共和黨人和川普雖然具有經濟優勢，但民主黨2018年憑藉健康照護政策奪回眾院，民主黨今年也打算這麼做。

無黨派的「庫克政治報告」(Cook Political Report)分析師潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)說，疫情恐讓共和黨輸掉參院。

共和黨顧問艾里斯(Whit Ayres)指出，至少12萬名美國人死於新冠肺炎，必須盡快提出共和黨版本的健康照護法案，無論是短期協助喪失健保者，或是長期版本。

艾里斯指出：「人人指望出現部分形式的最低健康照護保障，肯定會有壓力。」

艾里斯在最近的調查中詢問搖擺州選民，政府應該如何協助最近失去健康保險的人；結果顯示，47%受訪者支持政府擴大健康照護，31%的人相信遭資遣員工最好能申請醫療補助計畫(Medicaid)，僅16%的受訪者偏好ACA。

共和黨 健保 民主黨

延伸閱讀

參眾兩院打對台 各推警務改革案

國會大廈邦聯人物雕像 眾院議長波洛西喊拆

出乎意料！美5月就業機會增250萬個 紓困計畫暫觀望

執法人員身分不明 波洛西要求川普提供名單

相關新聞

川普姪女欲出書揭黑歷史！川普家族要求法院限制出版

美國白宮前國安顧問波頓新書預計23日出版，涉及多項白宮機密，讓總統川普大為不滿，甚至採取法律行動以封殺出版。無獨有偶，川...

WSJ：為了接近川普 中國金主捐鉅資

川普總統上任後不久，幾位與中國政府有關連人士曾於2017年投注數十萬元政治獻金至「川普勝利」(Trump Victory)募款委員會，協助川普競選連任，藉此接近川普並發揮影響力。其捐款是該組織當年收到的最大筆捐款，同年5月多人獲邀參加共和黨全國委員會(RNC)的競選策略議題內部會議。

第二輪經濟紓困 川普未獲盟友支持

川普總統與民主黨眾議員都支持第二輪刺激經濟紓困計畫，但川普並未獲得白宮盟友及共和黨議員的明確支持。

疫情下…想廢「歐記健保」 共和黨陷入兩難

受新冠肺炎疫情蔓延，許多失業美國人喪失健保影響，共和黨人逐漸擔心，數十年來致力廢除「可負擔健保法」(Affordable Care Act)可能傷害11月大選。

「任內未積極挑戰川普」 波頓自覺錯誤

白宮前國家安全顧問波頓的新書「事發之室－白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir)23日上市，川普總統稱波頓應因洩密坐牢，波頓接受專訪表示，自己在任內沒有更積極挑戰總統可能是一個錯誤，波頓也批評，民主黨對川普發起彈劾只是讓該黨陷入困境，他不以為然。

波頓爆料：川普太親中 龐培歐差點提辭呈

白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)的新書「事發之室－白宮回憶錄」內幕連環爆，也披露了國務卿龐培歐(Mike Pompeo) 一度因川普太過親中，差點提出辭呈。

揚言對抗議民眾動用重大武力 川普推文遭隱藏

社群媒體推特（Twitter）今天以違反「謾罵內容」規範為由隱藏一則美國總統川普的推文，川普在推文中揚言要動用「重大武力...

中方當面表達不滿 龐培歐：美售台軍機是一貫政策

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）17日在夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪會談，他23日指出，這場會面中談...

駁斥波頓爆料 龐培歐稱書中充斥謊言扭曲事實

白宮前國安顧問波頓爆料新書今天正式問世。在書中被提及多次的美國國務卿龐培歐今天指控，波頓新書有諸多謊言與遭扭曲事實，與他...

最恨讓步！波頓揭川金會內幕 批川普身邊剩「沒問題先生」

美國前國安顧問波頓（John Bolton）出書，直指總統川普憑直覺制定國安政策，靠著與外國領袖建立個人關係處理外交事務，無法分開個人利益與國家利益；但對鷹派如波頓而言，最不能接受的恐怕是他書中多次寫到的「讓步」一詞，他認為川普對北京、北韓顯得軟弱，川普所做一切，只為連任盤算。

波頓新書出版熱賣 讀者：川普一團糟的政策令人不安

白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）的新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It ...

川普備戰大選 白宮副發言人調往競選團隊

美國總統川普23日在推特宣布，白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）將自7月起去職，投入川普競選連任團隊；這也是...

熱門新聞

金正恩出面了！宣布暫停對南韓採軍事行動計畫

中印邊界衝突 美媒：中國司令下令攻擊印軍

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

滙豐狠砍3.5萬人！股市明明很熱，為什麼金融業開始大裁員？

一輩子租房生活？南韓三四十歲群體買房夢碎

全球最大貿易協定RCEP 確定今年簽署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。