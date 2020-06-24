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疫情下…想廢「歐記健保」 共和黨陷入兩難
受新冠肺炎疫情蔓延，許多失業美國人喪失健保影響，共和黨人逐漸擔心，數十年來致力廢除「可負擔健保法」(Affordable Care Act)可能傷害11月大選。
紐約時報報導，此案本周成為政壇焦點，白宮預料向最高法院提出訟案，盼終結俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保法。
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)打鐵趁熱，將宣布民主黨版的廉價健康照護法案，訂下周投票。
共和黨人長久以來矢言廢除並取代ACA，但未就新法案達成協議。
策士表示，波洛西宣布民主黨版本的新法案，將讓共和黨陷入兩難。
擅長健康政策的共和黨策士懷特(Joel White)說：「政治上來說，在疫情肆虐之際說要廢除歐記健保很蠢，我們需要快速解方，明天就能實施的那種，因為國民正在受苦。」
健康照護向來是選民在意的關鍵議題，共和黨人和川普雖然具有經濟優勢，但民主黨2018年憑藉健康照護政策奪回眾院，民主黨今年也打算這麼做。
無黨派的「庫克政治報告」(Cook Political Report)分析師潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)說，疫情恐讓共和黨輸掉參院。
共和黨顧問艾里斯(Whit Ayres)指出，至少12萬名美國人死於新冠肺炎，必須盡快提出共和黨版本的健康照護法案，無論是短期協助喪失健保者，或是長期版本。
艾里斯指出：「人人指望出現部分形式的最低健康照護保障，肯定會有壓力。」
艾里斯在最近的調查中詢問搖擺州選民，政府應該如何協助最近失去健康保險的人；結果顯示，47%受訪者支持政府擴大健康照護，31%的人相信遭資遣員工最好能申請醫療補助計畫(Medicaid)，僅16%的受訪者偏好ACA。
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