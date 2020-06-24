第二輪經濟紓困 川普未獲盟友支持

川普總統與民主黨眾議員都支持第二輪刺激經濟紓困計畫，但川普並未獲得白宮盟友及共和黨議員的明確支持。

民主黨領導的眾院5月通過3兆元的「紓困提案2.0」(HEROES Act)馳援手頭緊迫的勞工，目前呈交參院審議。

川普22日受訪時表示，支持類似今年初大多數人獲得1200元紓困支票的計畫。

川普說道：「我們曾有最棒的經濟，而今受到來自中國的病毒侵擾，但現在已經開始重建。」

每人1200元 每戶最多6000元

眾院5月提案包括近1兆元的州與地方政府紓困計畫，第二輪每人1200元，最多每戶6000元的刺激支票。

HEROES Act全名為「健康和經濟綜合緊急解決方案法」，又稱「英雄法案」；此案包含1750億元租屋、房貸與日常生活補貼，允許喪失業主保險的失業員工申請特別「可負擔健保法」(ACA，俗稱歐記健保)註冊，另有比最高額再增15%的「營養補充援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)。

此外，英雄法案提議挹注更多小企業的支薪補助，包含100億元的緊急災難補助，強化雇主保留員工薪資稅扣抵津貼。

白宮副發言人迪爾(Judd Deere)透過電郵表示，「任何紓困法案必須以支持經濟成長為前提，鼓勵雇主和偉大的美國勞工回歸職場。」

財長米努勤(Steven Mnuchin)23日對彭博說，新的紓困法案可能會於7月在國會通過，他預計美國經濟將在年底前擺脫衰退；他並重申，如果疫情再度爆發，川普政府不會再次關閉經濟。

不過，米努勤23日與共和黨參議員餐敘後還是審慎地說：「談論攸關另一項法案可能需要做的不同意見，我們將利用時間，確保深思熟慮，無論做什麼，都將更具針對性且著重工作。」

北達科他州共和黨參議員克雷默(Ken Cramer)說：「川普總是想要第二輪刺激支票，且理由正當，我們接下來要做的事必須非常聚焦復甦經濟；我認為直接挹注個人將是很棒的刺激。」