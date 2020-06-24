快訊

直播／明起開放轉機不入境？ 指揮中心記者會1400舉行

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

第二輪經濟紓困 川普未獲盟友支持

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合23日電
財長米努勤23日說，新的紓困法案可能會於7月在國會通過，他預計美國經濟將在年底前擺脫衰退。 路透社
財長米努勤23日說，新的紓困法案可能會於7月在國會通過，他預計美國經濟將在年底前擺脫衰退。 路透社

川普總統與民主黨眾議員都支持第二輪刺激經濟紓困計畫，但川普並未獲得白宮盟友及共和黨議員的明確支持。

民主黨領導的眾院5月通過3兆元的「紓困提案2.0」(HEROES Act)馳援手頭緊迫的勞工，目前呈交參院審議。

川普22日受訪時表示，支持類似今年初大多數人獲得1200元紓困支票的計畫。

川普說道：「我們曾有最棒的經濟，而今受到來自中國的病毒侵擾，但現在已經開始重建。」

每人1200元 每戶最多6000元

眾院5月提案包括近1兆元的州與地方政府紓困計畫，第二輪每人1200元，最多每戶6000元的刺激支票。

HEROES Act全名為「健康和經濟綜合緊急解決方案法」，又稱「英雄法案」；此案包含1750億元租屋、房貸與日常生活補貼，允許喪失業主保險的失業員工申請特別「可負擔健保法」(ACA，俗稱歐記健保)註冊，另有比最高額再增15%的「營養補充援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)。

此外，英雄法案提議挹注更多小企業的支薪補助，包含100億元的緊急災難補助，強化雇主保留員工薪資稅扣抵津貼。

白宮副發言人迪爾(Judd Deere)透過電郵表示，「任何紓困法案必須以支持經濟成長為前提，鼓勵雇主和偉大的美國勞工回歸職場。」

財長米努勤(Steven Mnuchin)23日對彭博說，新的紓困法案可能會於7月在國會通過，他預計美國經濟將在年底前擺脫衰退；他並重申，如果疫情再度爆發，川普政府不會再次關閉經濟。

不過，米努勤23日與共和黨參議員餐敘後還是審慎地說：「談論攸關另一項法案可能需要做的不同意見，我們將利用時間，確保深思熟慮，無論做什麼，都將更具針對性且著重工作。」

北達科他州共和黨參議員克雷默(Ken Cramer)說：「川普總是想要第二輪刺激支票，且理由正當，我們接下來要做的事必須非常聚焦復甦經濟；我認為直接挹注個人將是很棒的刺激。」

川普 共和黨

延伸閱讀

揚言對抗議民眾動用重大武力 川普推文遭隱藏

川普姪女欲出書揭黑歷史！川普家族要求法院限制出版

華爾街日報：中國靠獻金接近川普 恐影響決策

美財長米努勤：7月可望通過新一輪刺激措施　

相關新聞

川普姪女欲出書揭黑歷史！川普家族要求法院限制出版

美國白宮前國安顧問波頓新書預計23日出版，涉及多項白宮機密，讓總統川普大為不滿，甚至採取法律行動以封殺出版。無獨有偶，川...

WSJ：為了接近川普 中國金主捐鉅資

川普總統上任後不久，幾位與中國政府有關連人士曾於2017年投注數十萬元政治獻金至「川普勝利」(Trump Victory)募款委員會，協助川普競選連任，藉此接近川普並發揮影響力。其捐款是該組織當年收到的最大筆捐款，同年5月多人獲邀參加共和黨全國委員會(RNC)的競選策略議題內部會議。

第二輪經濟紓困 川普未獲盟友支持

川普總統與民主黨眾議員都支持第二輪刺激經濟紓困計畫，但川普並未獲得白宮盟友及共和黨議員的明確支持。

疫情下…想廢「歐記健保」 共和黨陷入兩難

受新冠肺炎疫情蔓延，許多失業美國人喪失健保影響，共和黨人逐漸擔心，數十年來致力廢除「可負擔健保法」(Affordable Care Act)可能傷害11月大選。

「任內未積極挑戰川普」 波頓自覺錯誤

白宮前國家安全顧問波頓的新書「事發之室－白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir)23日上市，川普總統稱波頓應因洩密坐牢，波頓接受專訪表示，自己在任內沒有更積極挑戰總統可能是一個錯誤，波頓也批評，民主黨對川普發起彈劾只是讓該黨陷入困境，他不以為然。

波頓爆料：川普太親中 龐培歐差點提辭呈

白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)的新書「事發之室－白宮回憶錄」內幕連環爆，也披露了國務卿龐培歐(Mike Pompeo) 一度因川普太過親中，差點提出辭呈。

揚言對抗議民眾動用重大武力 川普推文遭隱藏

社群媒體推特（Twitter）今天以違反「謾罵內容」規範為由隱藏一則美國總統川普的推文，川普在推文中揚言要動用「重大武力...

中方當面表達不滿 龐培歐：美售台軍機是一貫政策

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）17日在夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪會談，他23日指出，這場會面中談...

駁斥波頓爆料 龐培歐稱書中充斥謊言扭曲事實

白宮前國安顧問波頓爆料新書今天正式問世。在書中被提及多次的美國國務卿龐培歐今天指控，波頓新書有諸多謊言與遭扭曲事實，與他...

最恨讓步！波頓揭川金會內幕 批川普身邊剩「沒問題先生」

美國前國安顧問波頓（John Bolton）出書，直指總統川普憑直覺制定國安政策，靠著與外國領袖建立個人關係處理外交事務，無法分開個人利益與國家利益；但對鷹派如波頓而言，最不能接受的恐怕是他書中多次寫到的「讓步」一詞，他認為川普對北京、北韓顯得軟弱，川普所做一切，只為連任盤算。

波頓新書出版熱賣 讀者：川普一團糟的政策令人不安

白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）的新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It ...

川普備戰大選 白宮副發言人調往競選團隊

美國總統川普23日在推特宣布，白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）將自7月起去職，投入川普競選連任團隊；這也是...

熱門新聞

金正恩出面了！宣布暫停對南韓採軍事行動計畫

中印邊界衝突 美媒：中國司令下令攻擊印軍

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

滙豐狠砍3.5萬人！股市明明很熱，為什麼金融業開始大裁員？

一輩子租房生活？南韓三四十歲群體買房夢碎

全球最大貿易協定RCEP 確定今年簽署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。