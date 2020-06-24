波頓爆料：川普太親中 龐培歐差點提辭呈

白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)的新書「事發之室－白宮回憶錄」內幕連環爆，也披露了國務卿龐培歐(Mike Pompeo) 一度因川普太過親中，差點提出辭呈。

這本回憶錄內容曝光不久後，川普曾接受華爾街日報訪問，自稱他與龐培歐的關係良好。不過其中一個章節，波頓回憶龐培歐曾在筆記紙條寫道「他根本狗屁不通」指責川普；不過川普本人對此表示懷疑。

不過龐培歐曾發表「我也在房間內」的聲明，指控波頓回憶錄滿是謊言。一名白宮資深官員更表示，龐培歐對波頓指控的回應清楚又不含糊，加上白宮內部普遍認定波頓回憶錄真實度不高，這兩項條件，讓龐培歐獲得川普支持並保持一貫自信。

龐培歐的行事風格被形容為極力避免衝突，並且在外交政策上主動引導川普思維，向他偏好的方向走。原本他不希望川普與金正恩在朝鮮非軍事區會面，「正完全是一團亂」他說；但川普最後正式向北韓方面發出邀請，「他還是屈服了。」波頓寫道。

波頓也透露川普認同習近平興建集中營關押新疆穆斯林，波頓更擔心他撤回對華為的禁令；一連串事件，讓龐培歐2018年12月一度考慮辭職。

在其他對外問題方面，川普也強迫龐培歐找出讓美軍撤出敘利亞、伊拉克以及阿富汗的方法。他曾說：「打過去，要他別忘了在班加西發生過什麼事。」

龐培歐曾被批評無力保護旗下外交官，他曾對波頓透露，前駐烏克蘭大使尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)「試圖減少烏克蘭貪腐情況，可能動到了朱利安尼(Rudy Giuliani)的客戶」；但川普拔官心意已決，儘管他亟欲多爭取一些時間，但在朱利安尼夾擊之下，他最終也無能為力。