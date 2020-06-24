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「任內未積極挑戰川普」 波頓自覺錯誤

世界日報 / 華盛頓記者張文馨／18日電
新書上市首日，波頓接連接受專訪打書，稱自己不是調查員，在任期間未積極挑戰總統是個錯誤。 法新社
新書上市首日，波頓接連接受專訪打書，稱自己不是調查員，在任期間未積極挑戰總統是個錯誤。 法新社

白宮前國家安全顧問波頓的新書「事發之室－白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir)23日上市，川普總統稱波頓應因洩密坐牢，波頓接受專訪表示，自己在任內沒有更積極挑戰總統可能是一個錯誤，波頓也批評，民主黨對川普發起彈劾只是讓該黨陷入困境，他不以為然。

波頓(John Bolton)接受福斯新聞訪問時說，「我感到失望的是，川普和外界距離這麼遙遠。」他表示，曾對川普抱持期待，但當川普揚言退出北約組織(NATO)之際，包括他、國務卿龐培歐與時任白宮幕僚長凱利(John Kelly)花了很大力氣勸退川普，他明確感受到自己對川普的失望。

川普則是在接受福斯新聞訪問時表示，波頓應該為了出版新書洩漏政府機密訊息而坐牢；川普並批評波頓是「笨蛋、沒心肝的人」，稱自己與波頓的互動僅止於去年9月波頓被開除為止，「我開除他，這沒什麼大不了，因為我不常跟波頓在一起。」

龐培歐接受電台專訪時，抨擊波頓新書所說不是事實，充滿謊言；龐培歐說「我也在現場，波頓新書所載多是謊言，或是被扭曲的事實。」

當主持人詢問龐培歐是否聽過川普支持中國國家主席習近平在新疆興建集中營關押穆斯林，龐培歐表示，「沒有。」

龐培歐說，川普仍在任，而前國安官員出書大談美國總統與外國元首的私人對話或敏感議題，波頓的作法對美國政府造成巨大風險。

波頓則說，他在書中所說的內容均來自筆記，且沒有任何細節屬於機密訊息，他稱龐培歐的政治前途與川普政府息息相關，因此面對川普明顯錯誤時，龐培歐不會試圖糾正。

波頓23日接受華盛頓郵報訪問時表示，他在擔任國安顧問期間，沒有更積極挑戰川普外交政策上的錯誤，也許是錯，但自己不是調查員，已經做了很多不歸他管的事，這些外界可能無法完全理解；波頓在書中提到「川普身邊圍繞著一群只會說『是』的人。」

兩黨國會議員對波頓新書也有雜音，華郵報導，聯邦眾議院少數黨(共和黨)領袖麥卡錫(Kevi McCarthy)質疑，波頓是為了賺錢才出書，並稱這本書會危及美國國家安全。

曾盼波頓參加國會彈劾聽證會的民主黨人也對波頓不滿，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，不想花錢買一本可以代替在國會作證的書；參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)表示，希望波頓可以在國會作證後再出書。

但波頓接受福斯新聞訪問時說，民主黨的彈劾案充滿黨派色彩，不如過去共和黨籍總統尼克森(Richard Nixon)的彈劾案公正，他稱民主黨推動彈劾案，實際上讓該黨自陷困境，他不願配合民主黨。

波頓新書甫上市，不僅網路書店熱銷，實體書店銷量也不錯。書店開門沒多久，讀者布勞瑟(Meghan Browser)就上門買書，她說，根據爆料所述，川普的外交政策一團亂，危及很多國家和人民，尤其是從白宮前官員口中證實，更令人不安，想了解更多細節。

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