WSJ：為了接近川普 中國金主捐鉅資

川普總統上任後不久，幾位與中國政府有關連人士曾於2017年投注數十萬元政治獻金至「川普勝利」(Trump Victory)募款委員會，協助川普競選連任，藉此接近川普並發揮影響力。其捐款是該組織當年收到的最大筆捐款，同年5月多人獲邀參加共和黨全國委員會(RNC)的競選策略議題內部會議。

華爾街日報23日報導指出，這些人與中國國家安全機構緊密合作，還有人與中國軍方組織有關，他們透過捐款成功獲得參與內部會議的機會，並與川普和共和黨領袖見面，顯示中國努力設法打入美國政治圈、收集與美國領導人相關訊息，試圖影響川普對中政策制定。

報導指出，加州RNC委員史提爾(Shawn Steel)2017年5月邀請持美國綠卡的中國公民王田(David Tian Wang，以下均音譯)參加在聖地亞哥舉行的RNC領袖會議。陪王田同行的還有三名華人，分別是中國科技部研究員趙剛(Zhao Gang)、曾任「中國戰略文化促進會」執行委員的美國公民湯本(Tang Ben)，以及與中國政府有關連的生意人李肅(Li Su)。

其中，趙剛和李肅出席RNC領袖會議很不尋常，因為聯邦選舉法律規定，不允許外國人在美國的政治性委員會決策中扮演任何角色。RNC領袖會議的目的，是規畫川普就職後共和黨發展方向。自川普上任以來，「川普勝利募款委員會」募款總額逾1.9億元。

據報導，王田是「為川普服務的華裔美國人組織」(Chinese Americans for Trump)創始人，該組織過去的成員表示，中國領事館要求王田協助中國遊說川普政府。根據聯邦選舉委員會資訊，王田2017年向「川普勝利募款委員會」捐款15萬元。另外，湯本和他妻子在2017年6月捐了30萬元給「川普勝利募款委員會」。湯本後來還參加華府川普國際酒店募款活動，帶著中國客人會見川普。

RNC向華爾街日報表示，已指示史提爾與報導中確定的幾名人士斷絕往來。RNC強調，「最重要的是要確保我們的政治不受外國非法干預。」RNC也表示，這些捐款並未違反競選資助法，不會退回相關捐款。

報導指出，隨著美中因貿易及新冠病毒疫情，雙方關係陷入緊張局勢，這些打入川普政府的努力目前似乎已停滯不前。沒有跡象顯示川普知道這些政治獻金。史提爾則表示，若有人說他曾幫助中國努力打入美國政治，那些說法均是「虛假、誹謗和冒犯」。