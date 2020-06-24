川普備戰大選 白宮副發言人調往競選團隊

美國總統川普23日在推特宣布，白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）將自7月起去職，投入川普競選連任團隊；這也是川普在4月中旬將麥肯內尼（Kayleigh McEnany）從競選團隊調往白宮出任發言人後，川普發言系統的第二次調動。

美國新聞網站Axios報導，吉德里強力捍衛川普，形象鮮明，因為經常接受福斯新聞台的訪問，吉德里因此被熱愛看福斯新聞的川普注意到；另外，吉德里與川普女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）關係良好。

根據美國政治新聞網站Politico報導，已擔任白宮副發言人3年多的吉德里此去，補的就是麥肯內尼在競選團隊中留下的發言人空缺，且川普團隊近日正在重整備戰大選，包括賦予川普長期政治顧問史特平（Bill Stepien）更多職權與責任，並找回2016年協助川普競選的顧問米勒（Jason Miller）。