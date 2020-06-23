博爾頓白宮回憶錄仍按期發行

美國廣播公司ABC上周日晚播出的對博爾頓的采訪視頻可謂「互得好處」的最佳例子：廣播公司得到黃金時段播出獨家采訪，並為該采訪造足聲勢，在插播的廣告中便已宣布，翌日早秀節目的主題也是特朗普的這位前安全事務顧問，然後，本周三，又是獨家采訪：博爾頓將是對話節目「觀點」;（The View）嘉賓！

一方面，電視台上露面讓博爾頓好不受用；另一方面，它又是對其預定本周二發行的那本書《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened）的免費廣告。在書中，博爾頓敘述了他在白宮那些日子的經歷及印象。從2018年4月至2019年9月，他在國家安全問題上向總統提供顧問咨詢。

還在發行前，這本回憶錄便已引發眾多爭議。美國司法部極力阻止此書發行。司法部長巴爾（William Barr）稱，書中含有保密信息，一旦公開就會給國家構成無可彌補的損害。上周末，聯邦法官蘭伯特（Royce Lamberth）駁回要求阻止此書發行的起訴，但同時嚴飭博爾頓，未及等到國家安全委員會審畢此書文本。他指責博爾頓，僅過了4個月便中斷相關程序，將書稿寄送給出版社，致使審查時間不夠充分。作為其後果：博爾頓有可能必須將因此書得到的200萬美元全部上交美國政府；在最壞情況下，他甚至可被判處監禁。

「機會主義者」和軍事手段鼓吹手

現在，書要發行了，在電視采訪中，博爾頓似乎顯得並不在乎可能的後果。相反，他顯然對自己的這一挑釁者角色甚為滿意，不再隱瞞對特朗普的真實看法。在書中，他將特朗普描寫成一個心血來潮的愚蠢之輩，一個單獨呆一分鐘都會讓人不放心的家伙。在美國廣播公司的采訪中，他說，「我認為，他（特朗普）不適合擔任這個（總統）職務」，「我不認為，他有足夠資質。」

批評者們指出，他們早該從博爾頓口中聽到這樣的評價，--在針對總統的彈劾議案程序中。今年2月，相關程序以認定特朗普無罪告終。而當時，博爾頓無意作證。民主黨議員傑弗裡斯（Hakeem Jeffries）表示，博爾頓是一個政治上的機會主義者，「他曾有機會作證，但他拒絕了。」傑弗裡斯是彈劾議案程序提告團隊中眾多民主黨議員中的一員。

事實上，還在白宮做事的那段時間裡，博爾頓已然不滿。曾為布什和裡根兩任總統效過力的這位顧問被認為是一名強硬軍事主義者，緊急情況下，他會鼓動直接軍事進攻而不是尋求外交解決。他根本就不同意特朗普與朝鮮獨裁者金正恩這樣的政治對手對話。

然後，還有那構成彈劾議案程序中心議題的烏克蘭危機。博爾頓宣稱，特朗普曾親口直接對他說，要扣壓一下給該國的軍援，直到烏克蘭總統對民主黨競爭對手拜登的兒子啟動調查。博爾頓說，他本人曾堅決反對這種做法。

聰明地選擇出書時間點

華盛頓《國會山莊報》（The Hill）和報道美國政治、經濟的新聞網站記者康拉迪斯（Brandon Conradis）表示，博爾頓之所以拒絕在彈劾案程序上作證，可能跟他將來以寫手身份謀生的想法有關。在接受德國之聲采訪時，康拉迪斯說，博爾頓有意寫書，為之暫留下最好的故事。博爾頓本人說過，共和黨參議員們反正不會改變其看法，他的證詞不會產生任何作用，他的決定「與掙錢毫無關系」。

然而，有一點是肯定的：這本回憶錄就在總統選戰中間轟然問世。就獲得高銷量而言，這位前國家安全顧問恐不會有比這更好的時間點了。至於博爾頓在書中的曝料是否真能影響11月份的大選，就難說了。記者康拉迪斯說，他不相信，博爾頓的回憶錄真的會改變人們的看法。他指出，多數美國選民的立場早已確立。

康拉迪斯認為，新冠危機及其造成的經濟問題、反對種族主義和警暴的抗議運動等社會現象更具決定性意義。他說，數月來，特朗普日子的確不好過，不過，「這部回憶錄的問世充其量只是錦上添花罷了」。

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