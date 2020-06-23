快訊

藍營徵召過程峰迴路轉 藍營議員嘆「白天不懂夜的黑」

博爾頓白宮回憶錄仍按期發行

德國之聲 / 德國之聲

美國廣播公司ABC上周日晚播出的對博爾頓的采訪視頻可謂「互得好處」的最佳例子：廣播公司得到黃金時段播出獨家采訪，並為該采訪造足聲勢，在插播的廣告中便已宣布，翌日早秀節目的主題也是特朗普的這位前安全事務顧問，然後，本周三，又是獨家采訪：博爾頓將是對話節目「觀點」;（The View）嘉賓！

一方面，電視台上露面讓博爾頓好不受用；另一方面，它又是對其預定本周二發行的那本書《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened）的免費廣告。在書中，博爾頓敘述了他在白宮那些日子的經歷及印象。從2018年4月至2019年9月，他在國家安全問題上向總統提供顧問咨詢。

還在發行前，這本回憶錄便已引發眾多爭議。美國司法部極力阻止此書發行。司法部長巴爾（William Barr）稱，書中含有保密信息，一旦公開就會給國家構成無可彌補的損害。上周末，聯邦法官蘭伯特（Royce Lamberth）駁回要求阻止此書發行的起訴，但同時嚴飭博爾頓，未及等到國家安全委員會審畢此書文本。他指責博爾頓，僅過了4個月便中斷相關程序，將書稿寄送給出版社，致使審查時間不夠充分。作為其後果：博爾頓有可能必須將因此書得到的200萬美元全部上交美國政府；在最壞情況下，他甚至可被判處監禁。

機會主義者」和軍事手段鼓吹手

現在，書要發行了，在電視采訪中，博爾頓似乎顯得並不在乎可能的後果。相反，他顯然對自己的這一挑釁者角色甚為滿意，不再隱瞞對特朗普的真實看法。在書中，他將特朗普描寫成一個心血來潮的愚蠢之輩，一個單獨呆一分鐘都會讓人不放心的家伙。在美國廣播公司的采訪中，他說，「我認為，他（特朗普）不適合擔任這個（總統）職務」，「我不認為，他有足夠資質。」

批評者們指出，他們早該從博爾頓口中聽到這樣的評價，--在針對總統的彈劾議案程序中。今年2月，相關程序以認定特朗普無罪告終。而當時，博爾頓無意作證。民主黨議員傑弗裡斯（Hakeem Jeffries）表示，博爾頓是一個政治上的機會主義者，「他曾有機會作證，但他拒絕了。」傑弗裡斯是彈劾議案程序提告團隊中眾多民主黨議員中的一員。

事實上，還在白宮做事的那段時間裡，博爾頓已然不滿。曾為布什和裡根兩任總統效過力的這位顧問被認為是一名強硬軍事主義者，緊急情況下，他會鼓動直接軍事進攻而不是尋求外交解決。他根本就不同意特朗普與朝鮮獨裁者金正恩這樣的政治對手對話。

然後，還有那構成彈劾議案程序中心議題的烏克蘭危機。博爾頓宣稱，特朗普曾親口直接對他說，要扣壓一下給該國的軍援，直到烏克蘭總統對民主黨競爭對手拜登的兒子啟動調查。博爾頓說，他本人曾堅決反對這種做法。

聰明地選擇出書時間點

華盛頓《國會山莊報》（The Hill）和報道美國政治、經濟的新聞網站記者康拉迪斯（Brandon Conradis）表示，博爾頓之所以拒絕在彈劾案程序上作證，可能跟他將來以寫手身份謀生的想法有關。在接受德國之聲采訪時，康拉迪斯說，博爾頓有意寫書，為之暫留下最好的故事。博爾頓本人說過，共和黨參議員們反正不會改變其看法，他的證詞不會產生任何作用，他的決定「與掙錢毫無關系」。

然而，有一點是肯定的：這本回憶錄就在總統選戰中間轟然問世。就獲得高銷量而言，這位前國家安全顧問恐不會有比這更好的時間點了。至於博爾頓在書中的曝料是否真能影響11月份的大選，就難說了。記者康拉迪斯說，他不相信，博爾頓的回憶錄真的會改變人們的看法。他指出，多數美國選民的立場早已確立。

康拉迪斯認為，新冠危機及其造成的經濟問題、反對種族主義和警暴的抗議運動等社會現象更具決定性意義。他說，數月來，特朗普日子的確不好過，不過，「這部回憶錄的問世充其量只是錦上添花罷了」。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

3歲自閉童走失「2忠犬全程守護」 半天後毫髮無傷獲救

狗狗是人類最忠實的朋友，不論面對何種險境，牠們總會忠心不二地守護我們。6月初美國一名年僅3歲的自閉童走失，因他不善溝通且只穿著尿片，家人們憂心如焚，隨即報警求助，幸運的是，男童在當天下午被尋獲，而且毫髮無傷，因為家中兩隻狗狗一直陪伴在他身旁。

博爾頓白宮回憶錄仍按期發行

美國廣播公司ABC上周日晚播出的對博爾頓的采訪視頻可謂「互得好處」的最佳例子：廣播公司得到黃金時段播出獨家采訪，並為該采訪造足聲勢，在插播的廣告中便已宣布，翌日早秀節目的主題也是特朗普的這位前安全事務顧問，然後，本周三，又是獨家采訪：博爾頓將是對話節目「觀點」;（The View）嘉賓！

發音像髒話？美教授要越裔學生改取英文名 遭停職處分

美國加州奧克蘭的蘭尼學院（Laney College）一位教授近日要求班上一位越裔學生改取英文名，理由竟是她的本名用英語...

蓬佩奧：波頓新書堪比史諾登爆料 得扛刑事責任

美國國務卿蓬佩奧今天表示，白宮前國安顧問波頓爆炸性的新書大爆猛料，堪比國家安全局（NSA）包商前雇員史諾登揭發美國大規模...

拜登陣營指川普抹黑郵寄投票 要臉書推特刪文

美國前副總統拜登（Joe Biden）篤定代表民主黨競選總統，他的陣營今天要求臉書、推特等社群媒體移除總統川普發布的文字...

川普批通訊投票會被動手腳「外國政府將印數百萬選票」

奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會群眾人數遠不如預期，川普總統20日晚間回到華府時，被媒體拍到神情落寞，沒打領帶。22日上午，川普推特抨擊目標再度轉回通訊投票，指稱2020年大選會被人「動手腳」，屆時若採行通訊投票，「數百張選票將由外國政府印製」。

大選辯論白登只同意3場 川普團隊譏：怕主子沒讀稿機

民主黨準總統候選人白登陣營同意今秋總統大選前，與川普總統進行三場政策辯論，但不同意川普陣營想促成的更多場「岔開話題」、「為辯論而辯論」的無意義對壘。

土耳沙造勢冷清 川普氣到想重整團隊、換總幹事

川普總統日前在土耳沙的第一場造勢場面空蕩，讓他相當憤怒；接下來他不僅將重新調整選戰策略，團隊更有可能出現人事大地震；首當其衝的，可能就是競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)。

影／最狂肇逃！汽車撞重機一路狂飆 車底火花四濺

美國加州科洛納（Corona, CA）19日發生一起奇特的交通事故。一輛休旅車撞上重機後未當場停下，並且還加速逃逸，完全...

波頓新書再爆：川普將川金新加坡峰會視為公關秀

白宮前國家安全顧問波頓在即將出版的新書中爆料，美國總統川普將2018年前往新加坡與北韓領袖金正恩舉行歷史性峰會視為一場公...

反種族歧視浪潮下…老羅斯福雕像也落難 川普火了

非洲裔佛洛伊德(George Floyd)之死掀起的反種族主義浪潮，使全美各地與南北戰爭支持蓄奴的邦聯軍有關的雕像和紀念碑紛紛被拆除；現在連紐約市自然歷史博物館入口的西奧多·羅斯福(Theodore Roosevelt)雕像也不例外，卻引來川普總統痛批。

吊死事件連6起… NASCAR非裔車手爆被放絞索

賽車手華勒斯(Bubba Wallace)是全美房車改裝賽(NASCAR)頂級盃系列賽的唯一全職賽車好手。他在阿拉巴馬州賽道的停車位，21日發現被人放置絞索；NASCAR表示已對這種「可惡的行徑」展開調查。

熱門新聞

納瓦羅說美中貿易協議「結束了」 美股期貨翻黑跌近300點

中印邊界衝突 美媒：中國司令下令攻擊印軍

科技股帶動 美股道瓊漲逾150點

環球時報也入列！美國再指定四家中國媒體為「外國使團」

滙豐狠砍3.5萬人！股市明明很熱，為什麼金融業開始大裁員？

納瓦羅、川普急澄清與中國貿易協議沒事 美股期指翻紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。