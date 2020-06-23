3歲自閉童走失「2忠犬全程守護」 半天後毫髮無傷獲救

狗狗是人類最忠實的朋友，不論面對何種險境，牠們總會忠心不二地守護我們。6月初美國一名年僅3歲的自閉童走失，因他不善溝通且只穿著尿片，家人們憂心如焚，隨即報警求助，幸運的是，男童在當天下午被尋獲，而且毫髮無傷，因為家中兩隻狗狗一直陪伴在他身旁。

這個月，美國佛羅里達州一名3歲的自閉男童Marshal Butler走失，在大肆搜索數小時後，終於被鄰居尋回。Marshal被尋獲時毫無受傷，而兩隻愛犬宛如保鑣般站在他身邊，牠們因此而獲網友大讚。

事發於Ponce De Leon小鎮，當時僅穿著尿片的Marshal在6月3日早上11時多失蹤，因為他患有自閉症不善溝通，令家人倍加憂心，隨後他們報警求助，並指家中的狗狗可能和Marshal一起，Butler的阿姨Kayla Stewart表示：「我們非常焦急，幻想過所有最壞的結局」，警方接報後馬上大張旗鼓地搜索，又出動警犬隊協助。

幸好約在下午5時多，一名鄰居在離Butler家逾1.5公里的河畔尋回Marshal，而他身上沾有少許污泥外，毫髮無傷，而兩隻狗狗Nala及Buckwheat則陪伴在側，Marshal的母親如釋重負，並大讚愛犬們非常盡責，警方事後在網上公布尋回Marshal喜訊時，也以「我們不配擁有狗狗」來表揚牠們的貢獻。

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文章授權轉載自《香港01》