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發音像髒話？美教授要越裔學生改取英文名 遭停職處分

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國加州奧克蘭蘭尼學院新鮮人阮艷裴福，數學教授赫巴德要求她將越語姓名英文化，只因她的本名用英文發音像罵人。畫面翻攝：MAILONLINE
美國加州奧克蘭蘭尼學院新鮮人阮艷裴福，數學教授赫巴德要求她將越語姓名英文化，只因她的本名用英文發音像罵人。畫面翻攝：MAILONLINE

美國加州奧克蘭的蘭尼學院（Laney College）一位教授近日要求班上一位越裔學生改取英文名，理由竟是她的本名用英語發音類似髒話；事後這名教授已被停職處分。

CNN報導，蘭尼學院數學教授赫巴德（Matthew Hubbard）在上課第二天就寄電郵給越裔女學生阮艷裴福（Phuc Bui Diem Nguyen，音譯），希望她將名字「英文化」。

阮艷裴福過去對外都用暱稱「梅」，正希望上大學後能用回有「祝福喜樂」之意的本名。赫巴德教授的電郵讓她感到震驚，覺得不受尊重。她說教授還沒見過她，也沒問她名字怎麼念。她回信給赫巴德，稱自己感覺到歧視，並警告教授若不用本名稱呼她，就會向校方檢舉。

不過，赫巴德回信仍然堅持己見，強調「福裴」的英語發音像是「F--- Boy」（渣男），並說如果他自己的名字用越語發音聽起來像髒話，他也會入境隨俗改名以防尷尬。

整起事件很快引發社群媒體關注，蘭尼學院校長吉爾格森（Tammeil Gilkerson）18日發布聲明指出，已注意到教授被控向學生發表種族歧視和仇外訊息，校方嚴肅面對此事，立即將該教授停職、靜候調查。

赫巴德事後才向紐時坦承，「寄出第一封電郵就錯了」，「我當時想到另一位學生願意改英文名字…但自願與被要求是兩回事。第二封電郵非常冒犯，如果我沉澱8小時，寫的內容就會完全不同」。

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