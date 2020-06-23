川普批通訊投票會被動手腳「外國政府將印數百萬選票」

奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會群眾人數遠不如預期，川普總統20日晚間回到華府時，被媒體拍到神情落寞，沒打領帶。22日上午，川普推特抨擊目標再度轉回通訊投票，指稱2020年大選會被人「動手腳」，屆時若採行通訊投票，「數百張選票將由外國政府印製」。

爆發新冠病毒疫情爆發以來，部分地方政府開始研議以通訊投票取代前往投票所投票的傳統作法，以避免病毒傳播。但過去數月，川普多次在推特發文痛批通訊投票，甚至指稱通訊投票制度「有詐」。上個月，川普揚言要扣住聯邦補助經費，不給擴大舉辦通訊投票的州。

川普22日上午在推特發文寫道：「被人動了手腳的2020年大選：數以百萬計選票將由外國政府等印製。這將成為我們這個時代最嚴重的醜聞！」

他在後續推文中表示，由於通訊投票的緣故，2020年大選將成為美國歷史上「舞弊最嚴重」的一次選舉，「除非這種愚蠢的作法停止」。

川普寫道：「第一次世界大戰與第二次世界大戰期間，我們都照常投票，並無問題，現在他們竟然以新冠病毒當藉口，企圖透過通訊投票來作弊！」

雖然川普多次指稱通訊投票有問題，但在2020年佛羅里達州共和黨初選中，川普自己就是以通訊投票方式完成投票。

川普今年5月21日針對密西根州計畫擴大通訊投票時曾說：「我們不想他們舉辦通訊投票，因為這將導致嚴重的選舉詐欺。」但他接著表示：「若有人因生病而須通訊投票，或因住在白宮，投票地點在佛羅里達州，卻無法親自前往，那就有理由可通訊投票，沒問題的。」

今年4月，川普曾說，若允許通訊投票，將導致「數以萬計的民眾坐在別人家的客廳，擅自在別人的選票上簽上名字」。