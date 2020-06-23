土耳沙造勢冷清 川普氣到想重整團隊、換總幹事

川普總統日前在土耳沙的第一場造勢場面空蕩，讓他相當憤怒；接下來他不僅將重新調整選戰策略，團隊更有可能出現人事大地震；首當其衝的，可能就是競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)。

根據當地消防局統計，僅有約6200人入場，與預計的2萬人相去甚遠，這讓川普陣營內部對於未來的造勢模式出現不同聲音。

當下回到白宮的川普相當洩氣，尤其媒體全聚焦在活動的失敗上。不過這也顯示，在新冠肺炎疫情持續延燒，且川普人氣落居下風時，造勢將走上轉型之路。不過目前還不清楚，川普未來將如何重塑他的招牌演說合造勢力挽狂瀾。

雖然川普熱愛大場面，但看強求大爆滿最終只會讓他敗興而歸。內部考慮將造勢舉辦在支持者感覺更安全的戶外，或移師至高中體育館等小型場地，甚至停機棚都是可能選項，這能讓川普不用離開機場，就與當地民眾互動。

而土耳沙的失利，最讓川普失望的，就是競選總幹事帕斯卡爾，飯碗可能不保。前川普顧問透露：「總統對他信心全失，極為憤怒。」據悉川普日前看見民調數字不佳，就曾大聲斥責。

據說川普正在考慮讓米勒(Jason Miller)和史特平(Bill Stepien)肩負起更多責任；米勒在2016年是通訊主任，隨後被雇為資深顧問；史特平曾任白宮政治主任，最近被升官為副總幹事。有消息傳出，其中一人將取代帕斯卡爾，或被賦予更大職權。

過去非政治界出身的帕斯卡爾，在川普提出對選情無效的操作時，無法有效質疑和反制。但他並非說換就換，陣營中川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)，和小唐納川普(Don Jr.)的女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)都力挺帕斯卡爾；白宮資深顧問 、「第一女婿」庫許納(Jared Kushner)和他交情也不差。

雖然加入團隊之前是自行開設網頁設計和行銷公司的政治素人，但帕斯卡爾在數據和社群媒體操作上表現出色，是2016年贏得選戰的關鍵。儘管如此，若川普支持度無法逆轉，他仍可能被開鍘。