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大選辯論白登只同意3場 川普團隊譏：怕主子沒讀稿機

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
白登陣營同意今秋總統大選前，與川普總統進行三場政策辯論，但不同意川普陣營想促成的更多對壘。圖為本月11日白登在費城演講。(路透)
白登陣營同意今秋總統大選前，與川普總統進行三場政策辯論，但不同意川普陣營想促成的更多對壘。圖為本月11日白登在費城演講。(路透)

民主黨準總統候選人白登陣營同意今秋總統大選前，與川普總統進行三場政策辯論，但不同意川普陣營想促成的更多場「岔開話題」、「為辯論而辯論」的無意義對壘。

白登的競選總幹事珍‧歐馬利‧迪倫(Jen O`Malley Dillon)致函總統競選辯論委員會(Commission on Presidential Debates)表示，白登已同意在完成兩黨提名程序後，參加9月29日、10月15日和10月22日三場辯論，也同意兩黨副總統候選人10月7日辯論一場。

福斯新聞引述迪倫說，白登期待和川普面對面辯論幾場，這是美國人民期待他們的領導人能夠做到的，希望川普總統不會打破這項傳統，找藉口拒絕參加。

迪倫在函中還調侃川普說，川普的民調慘不忍睹，因此急著想把話題岔開，不讓選民想到他治國無方的事實。

她說，不少報導說，關於辯論，川普自有主張，而僅僅六個月前，他還表示過，可能不參加官方主辦的競選辯論呢。「大家別被騙了，川普團隊如果有甚麼新主張的話，不過就是想引開大家的注意力罷了，」她說。

迪倫說，川普似乎想要「辯論」是否可以由他挑選辯論會主持人的問題，顯然他怕面對「中立的主持人的提問」。

她又說，川普競選團隊提議就辯論方式「深入協商」，目的不外乎想逃避「公平舉行的辯論」。

川普陣營提議多辦幾場辯論，並且由他的私人律師、前紐約市長朱利安尼負責促成，白登陣營提出如上回應。

川普競選團隊發言人墨托(Tim Murtaugh)22日反擊道，白登的助理群顯然就怕主子在沒有講稿、讀稿機的情況下面對川普，「早些舉辦，多辦幾場辯論，實有必要，這樣，美國人民才能看清楚，川普總統堅強有力的領導能力，和白登的因循守舊，毫無主見，有多大的差別」。

墨托譏諷白登說，根據上周白登在費城演講的表現來看，問題不在萬一國家有緊急要事，他能否早上3時接電話，而在即使下午3時，他能否接電話。

川普 民主黨 紐約 拜登

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