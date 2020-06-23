美計劃對加拿大鋁材加課10％關稅 逼加國對出口設限
彭博資訊周一（22日）引述知情人士報導，美國計劃重新對來自加拿大的鋁課徵關稅。
如果加拿大拒絕為出口設限，美國會在周五宣布， 對加國鋁材重新開始課徵10%的進口關稅。
這些關稅將自7月1日起生效，這也是新的「美國－墨西哥－加拿大協議」（USMCA）可望生效的日期。
由於疫情帶來衝擊，包括汽車業在內的部分產業一直要求延後實施該協議。
周一稍早，美國最高法院否決了產業協會指控川普課進口鋼鐵課的關稅是違憲之舉的訴訟。
川普今年簽署行政命令，對來自加拿大在內多個國家的鋼材製品加徵25%的關稅，鋁材製品加徵10%，墨西哥獲豁免。
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