FBI查！哈佛、史丹福數千師生收種族侮辱郵件

數千名哈佛大學、史丹福大學及密西根大學的數千師生在周末收到淨值最優貸款公司(Equity Prime Mortgage，後簡稱EPM)帳戶發來涉及種族歧視言論的電子郵件。EPM稱遭駭客攻擊，聯邦調查局(FBI)已介入調查。

哈佛非裔教授謝爾利(raxton D. Shelley)和立德-帕爾(Robert F. Reid-Pharr)在推特上公開來自EPM的郵件，信中稱「公司僅貸款給白人，所以利率低，黑人只配拿到繩索套」。

據哈佛學生校報報導，EPM公司近期因解雇亞特蘭大被控謀殺布魯克斯(Rayshard Brooks)的白人警察洛夫(Garrett Rolfe)的繼母，受到全國關注。EPM聲稱一個組織從外部來源獲得一份包括大學學生和管理人員的電子郵件列表，以EPM名義散播虛假消息。EPM正與聯邦調查局合作，確定網路攻擊者身分。

謝爾利說，收到這封郵件「異常痛苦，也引發思考」。他認為，比郵件中惡毒及種族主義字眼更讓人痛苦的是，它還觸及美國殘酷的現實，借貸行為一直是系統性不平等的最極端現象之一。

立德-帕爾說，針對學者校園的種族主義和白人至上主義攻擊「很常見」；少數族裔教職員工常遇到這種不平等，然後還得自己忍氣吞聲，因為校方未提供有效手段解決這些問題；他說，這是他在哈佛工作兩年來第三次面臨種族主義攻擊；校方應該面對，不再掩飾這些嚴重問題。

哈佛校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)向收到上述郵件的師生致歉，並譴責此類行為，校警和信息技術部門都在調查此事。

EPM公司首席技術官Mark Moloughney表示，駭客利用該公司網站上的一個聯絡表格，將教職員工附屬機構郵件填入表格，在姓名處加入種族主義聲明，利用程序發出數千封郵件；該公司已撤下網站，刪除表格，但保留了信息移交給調查當局。