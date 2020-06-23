施暴警苗族妻子慘遭種族、性別雙重歧視

「根本是個自我作賤的亞裔(a self-hating Asian)」「想靠著嫁給白人提升自己的社會地位」、「婚姻選擇是基於白人崇拜主義」，連續數周在社群網站及網路留言版遭到各種種族歧視、性別歧視雙重攻擊的對象，正是以膝蓋強壓非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)致死的白人警察沙文(Derek Chauvin)苗族妻子凱莉‧沙文(Kellie Chauvin)。

國家廣播公司(NBC)報導，沙文夫妻跨種族婚姻在媒體報導曝光後，挑動許多民眾敏感神經，包括許多亞裔男性在內，認為她「自我作賤」、「助長白人至上主義」。

沙文遭控今年5月25日以膝蓋壓在佛洛伊德頸部接近九分鐘，導致佛洛伊德死亡。沙文遭到二級殺人罪(second-degree manslaughter)、三級謀殺罪(third-degree murder)以及殺人罪(manslaughter)被捕並移送法辦。佛洛伊德之死引發全美各地嚴重示威抗議，迄今仍然持續中。

就在沙文被捕的隔天，45歲的凱莉‧沙文便以婚姻破裂無法挽回為由，向法院訴請離婚，並要求改姓。

生於寮國凱莉‧沙文是以難民身分來美，2018年曾獲「美國明尼蘇達嬌妻」(Mrs. Minnesota America)選美比賽冠軍。參加比賽之前，她接受媒體訪問時曾說，在故鄉曾有一段奉父母之命的婚姻，讓她飽受丈夫的家暴之苦。她也說，在明尼亞波利斯(Minneapolis)亨內平郡醫學中心(Hennepin County Medical Center)服務時，因為工作關係認識沙文而結婚。

不過，國家廣播公司報導，佛洛伊德致死案發生後，她在社群網站被廣大網友以綽號「露」(Lu)稱呼，這個封號專門用來形容存有白人崇拜思想，專門與白人男子交往的亞裔女性。

「全國亞太裔美國女性論壇」(National Asian Pacific American Women`s Forum)執行主任崔莫羅(Sung Yeon Choimorrow)指出，不分青紅皂白便對亞裔女性的跨種族婚姻說三道四，無疑剝奪了亞裔女性的獨立自主。

崔莫羅說：「某些人只要看到亞裔女性嫁給白人，就斷言她肯定符合卑躬屈膝的亞裔婦女刻板印象，認定她一定有著內化的種族歧視、拼命想變成白人，或者想要變得更接近白人。」

她分析：「這種想法完全落入了一種概括觀念，也就是覺得我們亞裔女性沒有權利選擇我們想要的生活。」