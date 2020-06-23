吊死事件連6起… NASCAR非裔車手爆被放絞索

賽車手華勒斯(Bubba Wallace)是全美房車改裝賽(NASCAR)頂級盃系列賽的唯一全職賽車好手。他在阿拉巴馬州賽道的停車位，21日發現被人放置絞索；NASCAR表示已對這種「可惡的行徑」展開調查。

NASCAR在22日展開瘋狂熱鬧賽事，由於前一天發生此醜的絞索事件，全體賽事主辦單位在賽前對華勒斯表示熱誠支持。華勒斯的團隊22日在塔拉迪加超級賽道(Talladega Superspeedway)上，將華勒斯乘坐的賽車徒手推進賽道，車隊旁邊集結許多NASCAR的選手，全力表達對華勒斯的支持。

NASCAR主辦單位在賽前已決定賽場內無論個人或賽手及賽車，一律禁懸掛邦聯旗，以表達種族平等的誠意。

自5月25日明州非裔佛洛伊德遭到白人警察虐殺事件以來，全美掀起抗議警察力的「黑人命也是命」示威運動。26歲的華勒斯也加入聲援，抗議種族不公。

但在此同時，全美各地共突發六起有非洲裔上吊死亡的事件。雖然目前每起事件警方均以自殺結案，但至第六起案件發生時，警方已經高度懷疑這幾起事件可能為針對有非裔而動用私刑。

NASCAR於22日以公開聲明表示，他們21日傍晚得知華勒斯的車位被人放絞索後「感到氣憤」，並且極嚴肅看待這種「可惡的行徑」。

聲明說：「我們隨即展開調查，將盡一切所能找出凶手，並讓他(或他們)無法參與這項運動。我們早已表明，NASCAR不容許種族主義存在，而這種行徑只會加深我們開放這項運動並歡迎所有人參與的決心。」

華勒斯21日深夜在社群媒體上聲明說：「今天出現帶有種族主義和仇恨的卑劣行為，讓我相當難過，也是一種痛苦的提醒，讓我們知道社會還有很長的路要走，而且必須繼續對抗種族主義。」

NASCAR起源於美國南部，先前賽場常會出現南北戰爭時期的邦聯旗，由於昔日南方邦聯主張蓄奴，因此邦聯旗被許多非裔民眾視為種族歧視的象徵。NASCAR本月10日決定所有比賽場地禁止出現南方邦聯旗，獲得華勒斯強力支持。

曾獲得NASCAR七屆的冠軍選手，同時也是華勒斯的好友強生(Jimmie Johnson)表示：「這件事震撼了我們所有人，我們需要正義主持公道，也會永遠支持我們的朋友。」