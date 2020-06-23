反種族歧視浪潮下…老羅斯福雕像也落難 川普火了

非洲裔佛洛伊德(George Floyd)之死掀起的反種族主義浪潮，使全美各地與南北戰爭支持蓄奴的邦聯軍有關的雕像和紀念碑紛紛被拆除；現在連紐約市自然歷史博物館入口的西奧多·羅斯福(Theodore Roosevelt)雕像也不例外，卻引來川普總統痛批。

想當年…與印地安勇士和非洲裔男子並肩作戰

紐約市自然歷史博物館入口的西奧多·羅斯福(老羅斯福)總統騎馬雕像自1940年起樹立在門口；它描繪的是老羅斯福早年戎馬疆場時，一名印第安勇士和一名非洲裔男子和他並肩作戰。這座世界級的博物館一直是全球各地熱愛自然界與演化紀錄史的聖地。2006年電影「博物館驚魂夜」(Night at the Museum)更讓這座博物館全世界知名。

看如今…竟被視為帝國主義及種族歧視的象徵

但「黑人的命也是命」運動終於衝擊到安靜的博物館界。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)日前發出聲明，稱博物館要求拆除門前老羅斯福的雕像，因為它明確描述了非洲裔和印第安人被征服和種族地位處於劣勢的形象，老羅斯福象徵擴張的帝國主義及種族歧視(colonial expansion and racial discrimination)，「市政府支持博物館的申請，現在正是合適的時候」。

對於老羅斯福雕像去留，77歲的曾孫羅斯福四世(Theodore Roosevelt IV)也表示認同：「這座雕像未能呈現羅斯福本人的傳承與貢獻，是時候把雕像移走，繼續向前看了。」不過何時將雕像移走，目前尚未定案。

拆雕像…川普推文批評「荒唐，不要這麼做」

川普22日在推特上對此事發表評論，稱「荒唐，不要這麼做。」

反種族主義與追求政治正確的行動遍布全美，北卡羅來納州州長庫柏(Roy Cooper)在洛麗(Raleigh)拆除州議會兩座邦聯雕像後，其餘連同紀念碑和底座在內的拆除工作持續進行。

庫柏表示：「崇尚白人至上的紀念碑，在擁抱忠貞的地方沒有存在的理由。帶來歷史傷痛的紀念碑，必須以合法、安全的方式移除。」

怨難平…全美各地許多雕像都遭到噴漆、破壞

巴爾的摩一處公園，華盛頓(George Washington)22日雕像遭噴上紅漆；其他紀念碑被噴上「消滅種族主義」，底座也被寫上「黑人的事也是命」的「BLM」縮寫。俄亥俄州府也正在考慮移去亞倫布的雕像。

在佛州，全美最古老城市聖奧古斯汀城(St. Augustine)，歷史中央廣場紀念的南軍紀念碑也引發議論。當地聖保羅非裔美以美會教堂的牧師勞斯(Ron Rawls)表示，紀念碑為不敬的象徵，希望被移除，市委員會也將做出決策。

而在加州，南北戰爭曾率領北方聯邦軍(Union Army)贏得內戰的前總統格蘭特(Ulysses Grant)，以及國歌作者基伊(Francis Scott Key)的雕像都遭破壞，兩人被指出過去都曾為蓄奴者。

位於華府的「解放黑奴」林肯總統周像，前面是一位歷史上的黑奴。這尊雕像也正被列入檢討移除的清單。(美聯社)