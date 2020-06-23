「政治正確」延燒 美國自然歷史博物館將移除羅斯福像

美國自然歷史博物館門前的羅斯福總統的雕像也沒能擺脫「黑人的命也是命」運動的影響，因為該雕像中羅斯福身旁站著一名非洲裔奴僕，被指政治立場不正確將被拆除，紐約市市長白思豪同意了該決定。

該雕像名為西奧多·羅斯福騎馬雕像（Equestrian Statue of Theodore Roosevelt），自1940年該碩大的雕像就一直樹立在博物館門口，它描述的是羅斯福早年戎馬疆場時，一名美洲印地安勇士和一名非洲裔男子和他並肩作戰。

然後「黑人的命也是命」運動不這麼認為，市長白思豪日前發出聲明，稱美國自然歷史博物館要求拆除門前羅斯福的雕像，因為它明確描述了非洲裔和印地安人被征服和種族處於劣勢的形象；「市政府支持博物館的申請，現在正是合適的時候移除這座有問題的雕像」。

該位前總統的曾孫西奧多·羅斯福四世也發表聲明中說「該騎馬雕像的構成，並沒有反映出我曾祖父的政治遺產，是時候把雕像移走，讓美國向前進了。」

川普22日在推特上對此事發表評論，稱「荒唐，不要這麼做。」

目前仍未確定該雕像將被放置在何處，畢竟沒有地方有勇氣去接受這樣一個有著「政治問題」的雕像。