美病例激增！庫德洛：不會有二波疫情 全美確診率仍低

美國白宮經濟顧問庫德洛22日在CNBC節目「財經論談」上表示，第二波疫情不會到來，並指美國國會可能會在7月底前制定新一輪刺激計畫。

當被主持人奎克（Rebecca Quick）問到美國數州再次出現病例大增情形時，庫德洛表示自己並不擔心。

他說，「不會有第二波疫情，只是有疫情熱點而已」，並指全美確診率仍相當低，遠低於10%。

此外，他在節目上還提到美國國會與白宮推出新一輪財政刺激計畫的可能性，稱國會與白宮「極可能」在7月休會後進行協調。

庫德洛列舉了一些可能出現的紓困措施，像是美國總統川普曾公開談論的「薪資稅假期」（payroll tax holiday），即便目前對法案內容尚未做最終決定。「他想透過某種形式的減稅來幫忙解決問題。餐廳、娛樂、體育比賽等諸如此類的東西。我們想幫忙受創嚴重的旅遊業。我們還想獎勵那些重新雇用與重返工作崗位的人。」