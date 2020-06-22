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美國再傳槍聲 北卡奴隸解放日上演悲劇

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圖／德國之聲提供
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（德國之聲中文網）周一（6月22日）凌晨，美國北卡羅來納州發生槍擊事件，至少有2人喪生，7人受傷。

警方說，當地午夜時分，槍擊事件發生在該州夏洛特市數百人參加的紀念「6.19奴隸解放日」的臨時街區聚會上 。

夏洛特-梅克倫堡警察局副局長詹寧斯（Johnny Jennings）告訴媒體說，當時警察接到求助，前往幫助一位受傷的行人。他們發現數百人聚集在街頭。緊急救援人員到達之後，發生了數聲槍響。

人們紛紛逃散，至少有5人在逃離時被車撞傷。

截至周一早上，還沒有人被捕。

「6.19奴隸解放日」是美國奴隸解放紀念日。美國南北戰爭期間，1865年6月19日，北方聯軍到達德克薩斯州，宣布美國所有奴隸獲得自由。

槍擊事件之後，當地記者發布了警察嚴加防護的現場照片。

本文章由德國之聲授權提供】

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