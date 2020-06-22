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網民惡搞川普造勢 拿票缺席現場冷清

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
普的造勢場合被抖音、韓流社群惡作劇，導致很少人參加他20日的現場造勢大會。（Photo from Pixabay）
普的造勢場合被抖音、韓流社群惡作劇，導致很少人參加他20日的現場造勢大會。（Photo from Pixabay）

網民惡搞川普造勢，線上登記但卻不出席！川普20日在奧克拉荷馬州舉辦造勢活動，原本預計19000人出席，但在抖音許多網民申請入場券卻不出席的情況下，現場僅來6000人左右。媒體普遍分析，除了體現網民對川普的不滿以外，民眾對疫情、近來抗爭的擔憂，也是讓實際入場的人數很少的原因。

年輕人線上搶註冊

根據《半島電視台》報導，川普競選團隊成員帕斯卡爾11日發布推文表示，民眾可透過手機在線上免費註冊川普在奧克拉荷馬州的土爾沙城舉行的造勢大會入場門票，總計有超過100萬個名額。而奧克拉荷馬州的疫情尚未減緩，美國衛生部也警告參加活動會增加染疫風險。

100萬人要擠進19000人的場子，川普競選團隊當時對外發布稱是採取「先來先贏」的原則。不過此消息一出在 TikTok 還有K-POP（韓流）社群上瘋傳，年輕用戶開始透過社群媒體展開惡作劇計畫，號召眾人註冊登記活動，但在20日卻不出席活動現場，當中大部分的年輕人更是尚未具有投票權。

到場僅3分之1

因此，與過往爆滿的造勢活動相比，這次在土爾沙的造勢活動到場人數遠低於預期，根據《富比世》報導，奧克拉荷馬州土爾沙消防局表示，本次活動到場人數不到 6200人，也就是不到先前競選團隊預測19000人的3分之1，他們認為這也有可能與民眾擔心疫情，或受種族抗爭波及有關。

不過美國民主黨少數族裔眾議員柯提茲則批評媒體，刻意拍攝過多示威場面，將為種族議題示威的群眾，塑造成讓人們不敢去川普造勢活動的主因。她更不滿表示，川普以為在線上開放100萬個名額就會有很多人參加他的脫口秀嗎？「從抖音與韓流社團的反應來說並不是如此，謝謝你們，網民們！」

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川普 疫情 韓流

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