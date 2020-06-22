英媒爆波頓大選將投給拜登 波頓：不會投給川普或拜登
英國每日電訊報21日稍早爆料，美國白宮前國安顧問今年大選將投給民主黨總統參選人拜登。波頓在美國ABC新聞21日播出的訪談中否認，並稱他大選不會投給川普或拜登。
波頓在訪談中表示：「我認為川普不適任。我認為他沒有能力勝任總統。他不是保守派共和黨人。今年11月的大選我不會投給川普，也不會投給拜登。」
波頓發言人莎拉．廷斯利也在每日電訊報爆料後，向CNN否認說：「這個說法有誤。波頓本人從未說過要投給拜登。他不會投給川普或拜登。」
波頓在每日電訊報21日發表的專訪表示：「我在2016年大選投給川普而非希拉蕊。現在，我近距離觀察這位總統的所作所為，我不能再這麼做。我關心的是這個國家，川普沒有展現出我想支持的共和黨志業。」
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