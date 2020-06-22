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波頓：川普連任會使美國陷困境

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國前國安顧問波頓（John Bolton）接受美國廣播公司專訪，他強調自己希望川普總統任期只有一屆，這樣美國還不至於陷入「下行漩渦」。

波頓在訪問中一如書中將川普描繪成 「驚人地不了解情況」，會做出 「反復無常和不理性」的決定，無法將個人和政治與國家利益分開，並被外國對手拿來操縱。

他表示，對於朝鮮、伊朗、中國和俄羅斯都一樣，他們都知道，只要能夠掌握川普不受身邊顧問影響，就可以達成他們想要的交易。

他說:「 他們認為他是一個從根本上就不知道如何取舍的人。」他稱川普這種總想跟別人交易的人如果連任會很危險。

川普、拜登均不投

他擔心川普「沒有連貫的基礎、沒有戰略、沒有哲學」，散漫的決策方式對國安這種致命的領域尤其危險。

他說:「在日常的事情上反復無常、沖動、偶發、或是有很多軼事趣聞是一回事，但是進入危機局勢或在非常高風險的情況下，如果總統不能保持對眼前事物的關注，就會變得嚴重，而且有潛在的危險。」

他表示自己不認為川普是保守派共和黨員。他說:「我不會在11月投票給他，當然也不會投票給拜登。我要投給一個保守派的共和黨員。」

他以川普與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京和土耳其總統埃爾多安的互動為例，說明川普妨礙司法公正。

根據波頓的說法，埃爾多安要求川普代表土耳其國營銀行進行干預，該銀行因違反美國對伊朗的制裁而面臨可能的刑事指控，而據說該銀行與埃爾多安家族關系密切。

他說:「總統有一次對埃爾多安說:『你看，紐約的那些檢察官都是奧巴馬的人。等到我把我的人找來，然後我們再來處理這件事。』」

波頓強調從來沒有聽過任何總統說過這樣妨礙司法公正的話。

烏克蘭醜聞再引關注

波頓在書中公開指稱川普利用烏克蘭打擊政治對手。若屬實，等於證實了川普以援助烏克蘭作為該國調查拜登的籌碼。

川普1月曾在推特上寫道：「我從未告訴波頓，對烏克蘭的援助與包括拜登在內的民主黨員調查有關。」

波頓在專訪中表示，川普以「關心烏克蘭的普遍腐敗情況」作為辯護是「胡說八道」。他補充說，烏克蘭政府 完全理解 這種聯系，也說:「川普在討價還價，利用聯邦政府的資源進行調查，我發現這非常令人不安」。

他說在2019年8月20日從川普本人那裡聽到，川普 「直接將提供援助與調查聯系起來」。他說川普在撒謊，「這也不是第一次了」。

波頓也提到，政府高層，包括白宮、國務院、五角大樓和司法部都知道這件事，他說國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯佩爾和司法部長巴爾和他同感震驚。

他提到自己曾與白宮法律顧問辦公室和巴爾就此事的合法性進行對話，並積極努力說服川普將援助與任何烏克蘭調查分開。不過巴爾的發言人對此予以否認。

雖然對烏克蘭最後得到美國的援助，但波頓表示，川普這種作為只是他「行為模式 」的一部分，他痛批川普把個人關系和政治利益置於國家安全之上。

為何現在才站出來?

主持人問他過去為何支持川普時，他強調自己誤以為可以做出貢獻，但是在17個月的任期裡，他發現:「我高估了使之成為一個連貫、理性、有系統的決策過程的機會，我想要以此促進美國的利益......事實證明我錯了。」

面對川普抨擊他是 「瘋子 」或 「騙子」，並指責他洩露機密信息，說:「每個在白宮的人都討厭波頓。」波頓在接受采訪時表示自己不意外。

他說:「這是川普政府的典型特征，當面對批評時，他們不會處理批評的實質內容，而是攻擊人，我完全預料到這一點，也不感到驚訝。」

主持人質疑波頓為何不早一點發聲？他表示就算自己當時去眾議院作證也不會有效果，他批評眾議院民主黨員 「彈劾失當」，沒有花時間去擴大調查範圍把可能被彈劾的罪行也包括在內，像是許多他在書中首次提及的指控。

他說:「我不認為民主黨有智慧、政治理解或觸角來改變，對他們來說，這是一個鞏固他們自己基本盤的方式，讓他們可以說:『我們彈劾了川普』，這種行為和川普一樣糟糕，跟川普差不多。」

他說:「幫助民主黨解決他們自己的問題不是我的義務。我的判斷是，雖然當時我已經做好了作證的准備，但我認為現在才是講述這個故事更好的時機，因為現在美國人民可以從我們作為一個國家、每4年做出最重要的政治決定這種角度來看待這個問題。」

本文章由德國之聲授權提供】

川普 波頓

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