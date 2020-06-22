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金援各地抗議團體？又傳自由派富豪索羅斯資助陰謀論

世界日報 / 編譯林育正／綜合21日電
有關國際金融家索羅斯在幕後金援美國各地抗議團體的陰謀論說法，最近甚囂塵上。美聯社
有關國際金融家索羅斯在幕後金援美國各地抗議團體的陰謀論說法，最近甚囂塵上。美聯社

反種族主義和反警察暴力示威持續延燒，自由派富豪索羅斯(George Soros)遭右派人士的陰謀論指控，稱他資助反種族主義示威活動，載人前往抗議，還讓示威者將石塊砸向商家玻璃窗和警察。

89歲的索羅斯將個人名下數十億元的資產，捐獻給自由派和反極權主義團體。不過他匈牙利裔和猶太人的身分，使他飽受反猶太勢力和陰謀論襲擾。

索羅斯經常成為共和黨大老和右翼人士指控陰謀論的目標；隨著社群媒體推波助瀾，保守派甚至在網路上購買廣告，要求執法單位調查索羅斯，罪名為資助國內恐怖主義和長期貪腐。

5月下旬的其中四天，推特上跟索羅斯有關的負面貼文從每天2萬則，突然暴增至5萬多則。研究陰謀論的專家表示，針對索羅斯的多項指控，目的為削減示威活動的合法正當性。

索羅斯的開放社會基金會(Open Society Foundations)公關主任羅拉‧席爾柏(Laura Silber)說：「這些指控意圖混淆焦點，讓人無法真正關注新冠肺炎疫情、抗議和黑人的命也是命的活動。有人挺身而出你卻說他們收錢，這簡直在侮辱人。」

儘管如此，上街響應「黑人的命也是命」活動的人士，純粹是厭惡警察執法暴力和種族不公的一般民眾；目前沒有證據顯示示威者聽令或從索羅斯身上牟利。

不過立場相左的川普總統卻搧風點火表示，「很多人都說他涉入其中，我是不會感到太意外。」雖然共和黨立場偏保守，德州更有多名黨員散播有關索羅斯的不實言論，但黨內已有高層出面，要求這些「網路打手」自行請辭職負責。

專家擔心陰謀論可能引發暴力行動，或使民眾對重要政府單位或機構失去信任，在危機時刻更為明顯。雪城大學研究陰謀論的資訊教授伊特隆(Josh Introne)表示：「陰謀論就像病毒，特徵可能有些改變，但一直都在。」

索羅斯 警察 猶太 新冠肺炎 反猶 疫情 恐怖主義 種族歧視

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