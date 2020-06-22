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川普土耳沙造勢會場沒坐滿 團隊怪罪示威團體

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合21日電
拿下領帶的川普總統結束在奧克拉荷馬州土耳沙市的造勢大會後，20日當晚就回到白宮。美聯社
拿下領帶的川普總統結束在奧克拉荷馬州土耳沙市的造勢大會後，20日當晚就回到白宮。美聯社

大批示威者20日在土耳沙市的川普總統大型政治造勢大會場外抗議。圖為川普支持者（左）與示威者在場外激烈對對罵。美聯社
大批示威者20日在土耳沙市的川普總統大型政治造勢大會場外抗議。圖為川普支持者（左）與示威者在場外激烈對對罵。美聯社

川普總統20日晚在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)的舉辦睽違三個月的造勢大會，但現場卻看到許多藍色空椅子，據說讓他極為光火。這可能反映他連任之途目前遭到圍困的挑戰。

川普震怒 人數不如預期

土耳沙消防廳官員21日證實，20日晚這場造勢活動只有約6200人出席。原場可坐近兩萬人，20日晚出席人數遠不如川普陣營預期；川普不滿會場人潮規模小而「震怒」，怪罪抗議團體讓支持者不敢出門。

川普競選團隊發言人墨托(Tim Murtaugh)21日駁斥說道：「當天有1萬2000人通過金屬坦測器檢查閘門，所以這和(土耳沙當局的)數據有很大的差距。」

新冠肺炎疫情3月2日在美惡化後，川普上周末首度舉辦造勢大會；川普陣營大肆宣傳，與會人潮洶湧，門票賣逾百萬張，但川普抵達會場後並未見到滿場盛況，他在國家面臨危機和醜聞紛擾之際，發表了無關緊要的演說，未強調造成國內重大危機的多項議題。

華盛頓郵報報導，對於受到疫情、不景氣和種族司法運動影響的破碎國家而言，川普既未釋出和解之道，也未釋出友好善意，反而火上澆油。

奧克拉荷馬銀行中心共有1萬9000個座位，但其中至少三分之一未坐滿，戶外會場人少到取消正副總統連袂活動。

墨托將造勢與會者不如預期怪罪會場附近的小群種族抗議團體，以及「嚇跑支持者的新聞媒體」。

華郵指出 維安警力充足

但華郵報導，會場附近只有少數抗議人士，示威規模也未擋住出入口，現場還有充足警力維安。

川普在晚會上調侃新冠病毒有許多與中國相關的代名詞，未提抗爭運動四起的種族爭議，反而漫談拆除邦聯雕像的爭議。

華郵引述部分顧問說法報導，距離11月大選投票僅剩約4個半月，川普試圖案下重設按鈕，無視公衛官員警告，執意舉辦大型造勢活動。

華郵指出，川普堅持舉辦造勢活動，是想展現他動員群眾的能力與優勢。

幫川普打下江山的前競選經理李萬度斯基(Corey Lewandowski)說：「造勢活動向來是川普競選的命脈，他透過不受約束的方式，對全國而非僅對觀眾傳遞訊息的時候到了。」

川普 疫情 華盛頓郵報 美國大選

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