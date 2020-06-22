募款超前！白登5月募得8080萬 首次贏川普

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)扭轉過去募款無力的窘境，但受惠於民調領先拉大和小額捐款增加，他在5月募得8080萬元，比川普陣營的7400萬元還多了10%。白登如果勝選的交接小組成員名單也在日前曝光。

5月的募款中，有一半以上的捐款人為首次慷慨解囊，總額比4月募款多了三分之一。儘管經濟受到新冠肺炎重創超過4000萬人失業，5月雙方陣營一共募得1億5500萬，大金主和小額捐款皆有看漲趨勢。

不過目前總募款金額川普仍是更勝一籌，今夏已募得8億1700萬元，即將突破10億大關。但白登也不甘示弱，不僅全國民調，過去兩個月在數個搖擺州也獲得較高的支持度，並且從19日開始首次放送電視廣告。

但在經費支出方面，川普陣營於5月的開銷為白登兩倍，分別是2450萬元和1170萬元。川普大部分的支出，約1980萬元用來付給「美國製造媒體顧問公司」(American Made Media Consultants)打廣告。

「挺川」超級政治行動委員會「美國優先行動」(America First Action)則募得240萬，遠低於「挺白」的「美國優先事項」(Priorities USA)的750萬。支持川普的超級政治行動委員會仰賴曾於政府任職的兩大捐贈者，前小企業署長琳達‧ 麥馬洪(Linda McMahon)和美國駐英大使強森(Woody Johnson)各捐款多達100萬。

不過美國優先則獲得紐約對沖基金富豪西蒙斯(James Simmons)的200萬，更有多家企業主跟進，後勢不容小覷。但現在美國優先行動的手頭現金，仍多於美國優先事項1030萬。

但白登陣營宣布募款金額超車之際，共和黨回應仍有額外2億6500萬的現金，並透過聲明表示：「5月是白登成為準提名人的第一個月，自然在募款上有優勢；但現金上絕對無法超越川普和共和黨。」

白登交接小組曝光

目前白登也為勝選作準備，成立了由前德拉瓦州聯邦參議員考夫曼(Ted Kaufman)帶領的交接小組。2008年白登擔任副總統時，也是由這位長期顧問帶領他的交接小組。

小組每日運作，將由歐巴馬政府的幕僚亞伯拉罕(Yohannes Abraham)負責；前中央情報局(CIA)副局長艾薇‧海斯(Avril Haines)將主導組內國安和對外政策。

其他主要成員還有白登副總統時期的顧問萊恩(Evan Ryan)；麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)的資深經濟政策顧問朱莉‧西格(Julie Siegel)；眾議員普拉米拉·拉亞帕爾(Pramila Jayapal)的幕僚長拉哈范(Gautam Raghavan)，以及前國會西裔黨團領袖安潔拉‧拉米瑞茲(Angela Ramirez)等人。