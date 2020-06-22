玩抖音Z世代傳訂票不出席整川普？ 川普總部：胡扯

玩抖音(TikTok)、喜愛韓國流行音樂(K-pop)的全美Z世代(Zoomers)聯手惡作劇大串聯，據傳導致川普總統20日晚間奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)造勢大會，實際到場觀眾人數遠不如預期，不但沒有先前競選團隊聲稱登記索取入場券的「100萬人」，就連座位1萬9000人的體育館也沒坐滿。競選總幹事帕斯卡爾 (Brad Parscale)21日發表聲明表示，左派分子與網路酸民沾沾自喜，但「他們根本不知道自己在胡扯些什麼，也不清楚我們對於造勢大會的內部運作。」

自由激進派的民主黨籍紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)在推特發文，稱讚Z世代與韓國流行音樂歌迷踴躍索取土耳沙入場券的計謀成功。她表示，青少年大量索票，讓川普陣營信以為真，「以為真有100萬民眾想要在疫情底下去觀眾爆滿的體育場裡，聆聽白人至上主義者大放厥詞」。

曾為已故共和黨重量級聯邦參議員馬侃(John McCain)擔任選舉策士的史密特(Steve Schmidt)，20日晚間推文指出，他的16歲女兒及她在猶他州朋友們，總共拿到數百張土耳沙造勢大會入場券。史密特在推文中對川普說道：「你被美國青少年給整了！」

活動登場前，川普競選團隊聲稱，有100萬民眾索取造勢大會入場券，由於奧克拉荷馬銀行中心(BOK Center)體育館室內座位有限，為免支持者向隅，競選團隊還搭建了戶外舞台與特大銀幕。然而，20日體育館並沒坐滿，最高層區塊幾乎空空如也。

不過，帕斯卡爾在聲明中說，媒體見獵心喜跟著報導，不但缺乏專業，還甘心被騙。

他指出，民眾索取入場券必須登記手機號碼，「我們一直有排除假號碼，土耳沙這場活動也排除了數萬個假號碼。」

至於出席冷清的原因，帕斯卡爾表示，媒體報導一直警告川粉，疫情仍在延燒，不要參加這場造勢，加上全美各地因佛洛伊德(George Floyd)遭警壓頸致死案而引發的抗爭示威，迄今還在進行中。