波頓新書上市前夕 網路早已出現盜版

聯邦法官日前裁定，前白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)的新書將於23日出版；然而，在出版商層層防護之下，波頓的新書內容仍提前在周末被公布在網路上。

波頓的新書「事發之室－白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir)一書將揭露川普總統執政期間的秘辛，目前已可在網路上找到盜版的電子檔。

出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)的發言人羅斯伯格(Adam Rothberg)21日表示：「我們正在努力下架這些很明顯是違反著作權法的著作。」

雖然許多出版商長期飽受著作權侵害之苦，但該書過去幾天在亞馬遜(Amazon)的電子書平台上，一直維持在暢銷排行榜第一名，盜版電子檔被釋出後，是否影響銷量仍未可知。

此外，許多媒體都提前獲得該書的盜版電子檔並率先報導其內容。

川普政府先前以「內容包含國安機密」為由，企圖阻止該書出版，但聯邦法官20日以「政府未能證明禁止出版可防止無法彌補的傷害」 為由，判該出版商得以出版。

「事發之室－白宮回憶錄」原本預定在3月出版，卻兩度因為白宮檢視內容的程序而延期。

波頓的法律顧問團隊強調，為避免洩露國安機密，波頓和白宮花了幾個月時間協商，代表白宮一方的協商人員也在4月底確認，該書並無洩漏任何國安機密。