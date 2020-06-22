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波頓：川普對台灣「消化不良」 名列「背棄清單」前茅

世界日報 / 編譯馮克芸／綜合報導

前國安顧問波頓(John Bolton)新書「事發之室：白宮回憶錄」預定23日上市，台灣聯合報系21日取得新書內容，波頓在書中敘述川普總統同意售台Ｆ-16後，指示波頓「悄悄」執行。波頓還說，川普在去年11月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下一個可能背棄的對象，台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。

波頓新書多次提到台灣，重點內容之一是有關對台軍售。書中說，中國國家主席習近平曾明確要求川普不要軍售台灣，且不要同意讓蔡英文總統訪美，習稱這兩件事是兩岸穩定的關鍵。但波頓認為，1979年的台灣關係法授權美方軍售台灣以自保，習的多數立場與此法直接牴觸。

波頓說，他和國務卿龐培歐訂出策略，聯合當時的白宮代理幕僚長穆瓦尼，要說服川普軍售台灣，穆瓦尼曾是南卡羅來納州眾議員，武器大公司波音公司在南卡有幾個生產廠。

2019年8月13日，在與川普的視訊會議中，波頓等人說明，如不對台軍售，將有重大政治後座力。此事不涉及美國補貼或外援，台灣將支付Ｆ-16所有費用，總售價是80億美元，且將為南卡州創造許多工作機會。

波頓在書中還說，他和龐培歐等指出，此事最好立刻進行，趕在香港反送中示威發生什麼戲劇化事件之前。

波頓在書中說，川普當時問：「你們曾想過不做這筆銷售嗎？」波頓說，他們沒想過。川普終於說：「好吧，但悄悄執行(do it quietly)。約翰(波頓的名字)，你不會針對此事發表演說，對吧？」波頓說，他從未想過要針對軍售台灣發表演說，但他可能應該發表相關演說才對。

五天後，川普在媒體詢問下證實他已批准售台Ｆ-16戰機，並表示這筆軍售案價值80億美元，「很多錢、很多工作機會」。

在詳細描述川普同意軍售台灣後，波頓在書中寫道：「我離開白宮後，當川普背棄敘利亞庫德族時，有人猜測他接下來可能背棄誰。台灣在這張遭背棄清單中名列前茅，而只要川普還是總統，這種情況就可能繼續維持，這並不是一種令人高興的前景。」

波頓在書中說，川普聽信許多因投資中國而致富的華爾街金融家的意見，對台灣特別「消化不良」，意思是對台灣的重要性不太了解。波頓還說，台灣非常希望與美國簽訂自由貿易協定，但波頓認為此協定對美國完全沒有好處。

波頓 川普 軍售

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